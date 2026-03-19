Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायत चुनाव की तिथि कब घोषित होगी?

चुनाव के लिए अपना भाग्य आजमाने वाले युवाओं व बुजुर्गों ने भी कमर कस ली थी। लोगों से घरों में जाकर मिलना, चुनाव जिताने पर वादे भी करने लग गए थे । लेकिन आधा मार्च बीतने के बाद भी चुनाव की तिथि घोषित नहीं किए जाने से युवाओं, बुजुर्गों व चुनाव की तैयारी कर रहे भावी सरपंचों में निराशा नजर आ रही है ।