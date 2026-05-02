Rajasthan: पश्चिमी राजस्थान से उगेगा निवेश का सूरज, बन रहा है नया ‘शहर’, पहले चरण में 40 हजार रोजगार

ऊर्जा और जल आपूर्ति को लेकर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। बिजली ढांचे के लिए 300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें 220 केवी की डबल लाइन और उच्च क्षमता ट्रांसफॉर्मर लगाए जाएंगे। यह लाइन कांकाणी के 400 केवी जीएसएस से जुड़ेगी। वहीं पानी के लिए 54 एमएलडी की व्यवस्था की गई है, जिसकी आपूर्ति राजीव गांधी लिफ्ट केनाल से होगी। इसके लिए करीब 175 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।