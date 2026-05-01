Indian Railway Alert: रेल यात्रियों के लिए बड़ा अलर्ट, 3 से 15 मई तक 60 ट्रेनें प्रभावित, सफर से पहले जांचें स्टेटस

रेलवे ने जानकारी दी कि 11 मई को भोपाल-जोधपुर, जयपुर-जैसलमेर, जयपुर-भोपाल, गंगापुर सिटी-अजमेर और जयपुर-फुलेरा ट्रेनें कनकपुरा स्टेशन पर नहीं रुकेंगी। वहीं 12 मई को जयपुर-सूरतगढ़, जयपुर-जोधपुर, जयपुर-उदयपुर सिटी स्पेशल, भोपाल-जोधपुर और जयपुर-भोपाल ट्रेनें भी इस स्टेशन पर ठहराव नहीं करेंगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें और उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। वहीं रेल प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 09157/09158 बान्द्रा टर्मिनस-गोरखपुर-बोरीवली ग्रीष्मकालीन विशेष अनारक्षित एक्सप्रेस का संचालन एक-एक फेरे में किया जाएगा। यह ट्रेन 3 मई को बान्द्रा टर्मिनस से तथा 4 मई को गोरखपुर से चलेगी।