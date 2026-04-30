कहर बनकर टूटी तेज आंधी-बारिश, 69 बिजली पोल-9 ट्रांसफार्मर गिरे, लाखों रुपए के टेंट उखड़े

बाणगंगा गोशाला में आकाशीय बिजली गिरने से मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त हो गया और पास के एक मकान में दरारें आ गईं। हालांकि सैकड़ों पशुओं और जनहानि का टल जाना राहत की बात रही। भाकरानी कृषि फार्म में एक भैंस की मौत हो गई, जबकि अन्य स्थानों से भी पशुओं के मरने की खबरें सामने आई हैं। वहीं ओसियां क्षेत्र में गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट बदल ली। दोपहर तक तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था, लेकिन शाम होते ही धूलभरी आंधी और बारिश शुरू हो गई। इससे जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं कई समस्याएं भी उत्पन्न हो गईं।