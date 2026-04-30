Rajasthan: जोधपुर का कांकाणी जीएसएस बनेगा पावर हब, 765 केवी अपग्रेड से बदलेगी पश्चिमी राजस्थान में बिजली की तस्वीर

वर्तमान में जीएसएस के विस्तार कार्य तेजी से प्रगति पर हैं। एक अतिरिक्त 500 एमवीए पावर ट्रांसफॉर्मर स्थापित किया जा रहा है, जिसे जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, जिससे उद्योगों को विश्वसनीय और निरंतर बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। यह पूरा सब स्टेशन स्काडा प्रणाली के माध्यम से संचालित होता है। वर्तमान यार्ड का क्षेत्रफल लगभग 140 बीघा है, जबकि 155 बीघा क्षेत्र में नए विस्तारित यार्ड का निर्माण प्रस्तावित है। इसकी चारदीवारी का कार्य पूरा किया जा चुका है। यहां 1 अधिशासी अभियंता, 5 सहायक अभियंता, 2 कनिष्ठ अभियंता और 9 तकनीकी कर्मचारी कार्यरत हैं।