Gold-Silver Price: जनता को राहत, सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें सर्राफा बाजार के ताजा भाव

जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में बुधवार को मसाला फसल जीरा व ईसब में तेजी रही।जीरा में प्रति क्विंटल 350-400 रुपए व ईसब में प्रति क्विंटल 100-150 रुपए तेजी दर्ज की गई । जबकि अन्य कृषि जिंस में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में गिरावट रही । सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 6300 रुपए जबकि चांदी में प्रति किलोग्राम 6500 रुपए की गिरावट दर्ज की गई ।