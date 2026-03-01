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Gold-Silver Price: जनता को राहत, सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें सर्राफा बाजार के ताजा भाव

Gold-Silver Price: जोधपुर कृषि मंडी में बुधवार को मसाला फसल जीरा व ईसब में तेजी रही।जीरा में प्रति क्विंटल 350-400 रुपए व ईसब में प्रति क्विंटल 100-150 रुपए तेजी दर्ज की गई। जबकि अन्य कृषि जिंस में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे।

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जोधपुर

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kamlesh sharma

Mar 18, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में बुधवार को मसाला फसल जीरा व ईसब में तेजी रही।जीरा में प्रति क्विंटल 350-400 रुपए व ईसब में प्रति क्विंटल 100-150 रुपए तेजी दर्ज की गई । जबकि अन्य कृषि जिंस में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में गिरावट रही । सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 6300 रुपए जबकि चांदी में प्रति किलोग्राम 6500 रुपए की गिरावट दर्ज की गई ।

जोधपुर सर्राफा भाव
स्टैंडर्ड सोना 1,55,000 रुपए प्रति दस ग्राम ।
तेजाबी सोना 1,59,000 रुपए प्रति दस ग्राम।
चांदी हाथी छाप 2,55,000 रुपए प्रति किलोग्राम।

चांदी चौरसा 2,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम ।

(भाव लेने का समय शाम 7.30 बजे)

अनाज भाव : ग्वारगम 10050-10075, ग्वार डिलीवरी 5300-5550, ग्वार लोकल 5000-5250, मूंग 5000-8000, मोठ 5000-5500, चना 4950-5000, सरसों 6000-7700, रायड़ा 5800-6300, काला तिल 9000-9500, तारामीरा 4850-4950, मतीराबीज 15000-16500, गेहूं 2500-3500, ज्वार 2800-3500, बाजरा 2200-2600, जौ 2150-2200 व मक्की 1700-2200 रुपए प्रति क्विंटल।

मण्डोर कृषि उपज मंडी

दलहन: दाल चना 6500-7100, मूंग मोगर 9300-10100, मूंग दाल 8700-10000, उड़द दाल 9500-10500, उड़द मोगर 10100-12000, काबली चना 7000-10800, मोठ मोगर 8000-8400, अरहर दाल 10000-12700, मसूर मल्का 6700-7200, काला मसूर 6700-7500, मौसमी चना 6200-6800, काला चना 6700 रुपए प्रति क्विंटल।

किराणा : धनिया 13000-15000, धनिया दाल 10000-13000, हल्दी निजामाबाद 17000-17500, हल्दी सांगली 16000-16800, मैथी 5200-5800, सिंघाड़ा 16000-30000, सौंफ 15000-30000, खोपरा 18000-19000 व गोटा 34000-37000 रुपए प्रति क्विंटल
चीनी : 4200-4500 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)
गुड़ : 4200-4500 रुपए प्रति क्विंटल।
देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 630, शक्ति 620, डेयरी बेस्ट 600, पालीवाल 570, शुभम 570, नमन 610, क्षीर 632, पारस 620 रुपए प्रति किलोग्राम।

तेल : नेचुरल 2690, पोस्टलाइन 2500, सोना 2530, सिटीजन मूंगफली 2720, डायमंड 2810, फॉर्चून 2490, महाकोश 2390, श्रीजी 2380, विभोर 2350, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2600, इंजन मूंगफली फिल्टर 3000, वीर बालक सरसों 2650, सोया लोकल 2330, फोरविन सोयाबीन तेल 2320, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2500 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2500, पॉम ऑयल 2250 व कॉटन सीड ऑयल 2350-2420 रुपए प्रति टिन।

जीरा मंडी : जीरा 18000-24025, ईसबगोल 10525-14200, सौंफ 7500-8000, धनिया 9000-9851, मैथी 4800-5365, पीली सरसों 6000-7351, रायड़ा 5500-5700, मूंग 5000-5705, मोठ 3700-4000 व ग्वार 4700-4900 रुपए प्रति क्विंटल।

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Published on:

18 Mar 2026 08:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Gold-Silver Price: जनता को राहत, सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें सर्राफा बाजार के ताजा भाव

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