Rajasthan News : चलती ट्रेन में यात्री को आया ‘हार्ट अटैक’, फिर पहुंचे ‘देवदूत’ और हो गया ‘चमत्कार’

राजस्थान में जोधपुर जिले के पीपाड़ रोड रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। जोधपुर-सरायरोहिल्ला एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22481) में सफर कर रहे एक यात्री को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिससे पूरी ट्रेन में चीख-पुकार मच गई। ऐसे नाजुक समय में राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के जवानों ने अपनी सूझबूझ और ट्रेनिंग का परिचय देते हुए यात्री को तुरंत सीपीआर (CPR) दिया और उसकी जान बचा ली।