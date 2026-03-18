Rajasthan Rape: महिला ने दर्ज कराया बलात्कार के प्रयास और लूट का मामला, एक आरोपी बाड़मेर जिले के विधायक का भाई

दूसरी तरफ, महिला के खिलाफ भी एक मामला दर्ज किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि यह शादी उसकी भांजी की थी, जिसमें महिला और उसके पति बिना बुलाए पहुंचे थे। वहां दोनों ने अपने ही चाचा के साथ मारपीट की। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि महिला ने अपने पति के उकसावे पर शादी में आए मेहमानों पर एसिड और मिर्ची स्प्रे फेंका। इसके अलावा 70 लाख रुपए नहीं देने पर जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस दोनों पक्षों के मामलों की जांच कर रही है।