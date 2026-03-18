Cumin Market Bhav : जोधपुर में नए जीरे से महकी मंडी, रोजना 3-4 हजार बोरी की बंपर आवक, 22,725 रुपए प्रति क्विंटल बिका

राजस्थान भारत का प्रमुख जीरा उत्पादक राज्य है। यहां देश के कुल उत्पादन का 60-70 फीसदी जीरा पैदा होता है। राज्य में जीरे की खेती मुख्य रूप से पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों में होती है। प्रमुख उत्पादक जिले हैं जालोर (जिसे 'जीरा का कटोरा' कहा जाता है), बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, पाली, सिरोही और बालोतरा। इन जिलों की शुष्क जलवायु, रेतीली दोमट मिट्टी और कम बारिश जीरे की खेती के लिए आदर्श है। राजस्थान की प्रमुख जीरा मंडियों में मेड़ता (नागौर), जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और हाल ही में विकसित बालोतरा-बाड़मेर मंडी हैं। इनमें मेड़ता और जोधपुर में भारी आवक और कारोबार होता है।