Rajasthan Crime: बारात में DJ पर नाचने को लेकर विवाद, युवक की बेरहमी से हत्या; मातम में बदली शादी की खुशियां

सवाईमाधोपुर। शहर के सीमेंट फैक्ट्री इलाके में सोमवार रात एक शादी समारोह में उस समय मातम पसर गया, जब डीजे पर नाचने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी झड़प में बदल गया। बारात में शामिल कोटा निवासी 28 वर्षीय युवक विशाल पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मानटाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।