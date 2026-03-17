Nagaur: दरिंदगी की हदें पार, सिर और हाथ काटकर कट्टे में फेंकी लाश, 7 लाख के जेवरों के लिए बुजुर्ग महिला की नृशंस हत्या

पुलिस के अनुसार पालड़ी गांव निवासी नाथी देवी (75) रविवार सुबह करीब 11 बजे बाजार जाने के लिए घर से निकली थीं, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटीं। परिजनों ने पूरी रात उनकी तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे पंचरडा गांव के कांकड़ क्षेत्र में बकरी चरा रहे एक युवक को झाड़ियों में एक कट्टा पड़ा दिखाई दिया। संदेह होने पर उसने कट्टे में झांककर देखा तो उसमें एक महिला का शव दिखाई पड़ा। इसके बाद उसने ग्रामीणों और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।