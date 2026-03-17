Nagaur Murder: बच्ची को बात नहीं मानने पर मिली मौत की सजा, 6 साल की भांजी को मामा ने मारी गोली, नहीं मान रही थी नाना की बात

Niece Shot By Maternal Uncle: नागौर जिले के रोल थाना क्षेत्र में रविवार को रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। यहां घर में मामूली बात को लेकर हुए विवाद के बाद एक मामा ने अपनी ही छह साल की मासूम भांजी को गोली मार दी। गोली लगने से बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने बच्ची के काका की रिपोर्ट पर आरोपी मामा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।