Rajasthan Crime: 1000KM तक पीछा… 100 से अधिक CCTV खंगाले, दिल्ली-हरियाणा से चेन स्नेचिंग के 4 आरोपी अरेस्ट

मानटाउन थानाधिकारी सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि 22 अप्रेल की सुबह करीब सवा छह बजे 60 वर्षीय कृष्णा देवी जैन अपनी साथी इन्द्रा शर्मा के साथ मॉर्निंग वॉक कर रही थीं। थकान मिटाने के लिए वे कलक्ट्रेट निवास चौराहे पर बैठी ही थी कि बाइक सवार बदमाश उनके गले से करीब ढाई तोला सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने इसे चुनौती मानते हुए कई विशेष टीमों का गठन किया।