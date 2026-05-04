राजस्थान : 101 करोड़ की लागत से बनास नदी पर बनेगा पुल, 2 लाख लोगों का जयपुर तक सफर होगा आसान

शिवाड़। चौथकाबरवाड़ा से शिवाड़ होते हुए जयपुर जाने वाले मार्ग पर डिडायच गांव में बनास नदी पर 101 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा। सोमवार को विधायक जितेन्द्र गोठवाल ने पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। वर्तमान में यहां छोटी रपट होने के कारण बरसात के दौरान करीब चार महीने तक यातायात बाधित रहता है। ऐसे में लोगों को टोंक होकर लगभग 70 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता है। पुल बनने के बाद यह समस्या समाप्त होगी और शिवाड़ से जयपुर तक आवागमन सुगम हो सकेगा।