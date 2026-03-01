LPG Crisis Updates: पहली बार ऑटो की इतनी लम्बी लाइन, एलपीजी के लिए 1.5 किमी में 150 ऑटो खड़े

मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे पंप पर ऑटो चालकों की डेढ़ किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसमें 150 से अधिक ऑटो कतार में खड़े थे। एलपीजी भरवाने के लिए एक-एक ऑटो का नंबर डेढ़ से दो घंटे में आ रहा था। कई चालकों ने बताया कि सुबह से लाइन में लगने के बाद भी उन्हें काफी देर तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। रविवार और सोमवार को केवल दो दिनों में ही 13 हजार किलो एलपीजी की खपत हो गई, जबकि सामान्य दिनों में यह खपत 500 से 1000 किलो के बीच रहती थी।