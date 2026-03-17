17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Vande Bharat Express: जोधपुर से दिल्ली कैंट जाने वालों के लिए खुशखबरी, अब 8 नहीं इतने कोच के साथ दौड़ेगी वंदे भारत

Jodhpur to Delhi Cantt Vande Bharat: जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अब 20 कोच के साथ संचालित होने की तैयारी में है। इससे यात्रियों को अधिक सीटें और बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Mar 17, 2026

Jodhpur Vande Bharat Express update Rajasthan, Rajasthan Jodhpur to Delhi Cantt Vande Bharat news, Jodhpur Vande Bharat 20 coaches expansion Rajasthan, Vande Bharat Express Rajasthan route Jodhpur latest, Jodhpur Delhi Cantt train upgrade Rajasthan news, Rajasthan rail news Vande Bharat Jodhpur route, Jodhpur railway update Vande Bharat Express India, Rajasthan semi high speed train Jodhpur Vande Bharat, Jodhpur to Delhi Cantt fast train Rajasthan update, Vande Bharat Express new coaches Rajasthan Jodhpur, Indian Railways Jodhpur Vande Bharat expansion, Rajasthan Jodhpur train news Vande Bharat latest, Jodhpur railway station Vande Bharat coaches update, Rajasthan travel news Jodhpur Delhi Cantt train, Jodhpur Vande Bharat maintenance issue Rajasthan news

वंदे भारत एक्सप्रेस। फाइल फोटो- पत्रिका

Rajasthan Vande Bharat Train: जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच चल रही 8 कोच की वंदे भारत एक्सप्रेस अब जल्द ही 20 डिब्बों के साथ चलेगी। रेलवे बोर्ड की ओर से 20 कोच की वंदे भारत को जोधपुर के लिए रवाना किया गया, लेकिन जोधपुर की वॉशिंग लाइन में इतने कोचों के मेंटेनेंस व रखरखाव के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण ट्रेन को मेड़ता रोड पर ही रोक दिया गया है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, उत्तर रेलवे से कोच जोधपुर आएंगे। वहीं, वर्तमान में चल रही वंदे भारत के कोच दक्षिण भारत भेजे जाएंगे। 20 कोचों वाली इस ट्रेन के इस माह के आखिरी सप्ताह यानी 25 से 31 मार्च के बीच चलने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि जोधपुर से दिल्ली कैंट तक चलने वाली जोधपुर की दूसरी वंदे भारत सेमी हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन 25 सितम्बर को हुआ था। ट्रेन का नियमित संचालन 27 सितम्बर से शुरू हुआ।

सबसे पहले पत्रिका ने खबर प्रकाशित

सेमी हाई स्पीड वंदे भारत के 20 कोचों के साथ संचालन होने की जानकारी सबसे पहले राजस्थान पत्रिका ने 26 फरवरी को 'जोधपुर को बड़ी सौगात: दिल्ली कैंट वंदे भारत अब 20 डिब्बों के साथ दौड़ेगी' शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी।

कल से अलग कोच जाएगा दिल्ली

वर्तमान में 8 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के रैक में भी बदलाव किया जा रहा है। अभी जो रैक चल रहा है, उसकी जगह अन्य 50 नंबर का रैक जोधपुर लाया गया है और वर्तमान में चल रहे रैक को अजमेर भेजा जाएगा। संभवतया बुधवार से रैक की अदला-बदली की जाएगी।

यह वीडियो भी देखें

बीकानेर ट्रेनों का डोंगरगढ स्टेशन पर अस्थाई ठहराव

वहीं दूसरी तरफ रेलवे ने नवरात्रि मेले के अवसर पर मां बम्लेश्वरी मंदिर में अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए बिलासपुर-भगत की कोठी व बिलासपुर-बीकानेर ट्रेनों का डोंगरगढ़ स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया है। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार गाड़ी संख्या 20843, बिलासपुर-भगत की कोठी एक्सप्रेस 19 से 27 मार्च तक डोंगरगढ़ स्टेशन पर रात 9.56 बजे आएगी और 9.58 बजे प्रस्थान करेगी।

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 20844, भगत की कोठी-बिलासपुर एक्सप्रेस 19 से 27 मार्च तक डोंगरगढ़ स्टेशन पर सुबह 5.40 बजे आएगी और 5.42 बजे प्रस्थान करेगी। गाड़ी संख्या 20845, बिलासपुर-बीकानेर एक्सप्रेस 19 से 27 मार्च तक डोंगरगढ़ स्टेशन पर रात 9.56 बजे आगमन कर 9.58 बजे प्रस्थान करेगी। गाड़ी संख्या 20846, बीकानेर-बिलासपुर एक्सप्रेस 19 से 27 मार्च तक डोंगरगढ़ स्टेशन पर सुबह 5.40 बजे आगमन कर 5.42 बजे प्रस्थान करेगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Highway: राजमार्ग पर 75 मीटर के दायरे में निर्माण हटाने के आदेश का विरोध, सड़कों पर उतरी जनता
पाली
Sojat News, National Highway 162, State Highway 58 Rajasthan, Sojat Bypass Demand, Sojat Ring Road Demand, Rajasthan Highway News, Sojat Protest News, Sojat Bachao Sangharsh Samiti, Highway Encroachment Issue Rajasthan, Rajasthan High Court Highway Order, Nitin Gadkari Highway News, Bhajanlal Sharma Rajasthan News, Pali District News, Rajasthan Infrastructure News, Sojat Traders Protest

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Mar 2026 02:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Vande Bharat Express: जोधपुर से दिल्ली कैंट जाने वालों के लिए खुशखबरी, अब 8 नहीं इतने कोच के साथ दौड़ेगी वंदे भारत

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News : दहेज उत्पीड़न का मामला निकला झूठा- पति और सास बाइज्जत बरी, जानें आखिर कैसे आया 'यू-टर्न'?

जोधपुर

Rajasthan: राजस्थान के चिकित्सा विभाग में मचा हड़कंप, एक साथ 44 CMHO को कारण बताओ नोटिस जारी

Rajasthan Health Department News, Rajasthan CMHO Notice Case, 44 CMHO Show Cause Notice Rajasthan, Jodhpur Health Department Update, Rajasthan Government Health System, ODK App Health Monitoring Rajasthan, Rajasthan PHC CHC Hospital News, Rajasthan Medical Infrastructure Monitoring, Rajasthan Health Officials Negligence, Jodhpur Rajasthan Health News, Rajasthan Public Health Department Action, Rajasthan Hospital Data Update Issue, Rajasthan Government Healthcare System, Rajasthan Health Administration News, Rajasthan Latest Health Department News
जोधपुर

LPG Crisis Updates: घरेलू गैस सिलेंडर बुकिंग को लेकर आई नई खुशखबरी, अब गैस गोदाम भी जाने की जरूरत नहीं

Domestic Gas Cylinder Booking, Domestic Gas Cylinder Booking Latest News, Domestic Gas Cylinder Booking Update News, Domestic Gas Cylinder Booking Good News, Domestic Gas Cylinder Booking Breaking News, Jodhpur Gas Shortage, LPG Cylinder Jodhpur, Cooking Gas Crisis Rajasthan, HP Gas Jodhpur, Bharat Gas Jodhpur, Indane Gas Jodhpur, LPG Booking Issue India, Gas Agency Queue Jodhpur, LPG eKYC Update, Domestic Gas Supply Rajasthan, Commercial LPG Supply, LPG Cylinder Delivery Rules, Rajasthan LPG News, Gas Cylinder Booking India, Jodhpur Latest News
जोधपुर

Cobra: जोधपुर के कागा मेले में मची अफरा-तफरी, दुकान से निकला 6 फीट लंबा कोबरा, चीखने लगी महिला

Jodhpur cobra rescue, Cobra snake found in Jodhpur fair, Kaga Sheetla Mata fair Jodhpur news, Cobra snake rescue Rajasthan, Snake rescue in Jodhpur, 6 feet cobra in Jodhpur fair, Ismail Rangrez snake rescuer Jodhpur, Cobra snake news Rajasthan, Snake found in shop Jodhpur fair, Rajasthan snake rescue news
जोधपुर

Jodhpur Jail : जोधपुर जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत पर कड़ी कार्रवाई, किए गए एपीओ

Jodhpur Jail Superintendent Pradeep Lakhawat Strict action made APO
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.