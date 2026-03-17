Vande Bharat Express: जोधपुर से दिल्ली कैंट जाने वालों के लिए खुशखबरी, अब 8 नहीं इतने कोच के साथ दौड़ेगी वंदे भारत

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, उत्तर रेलवे से कोच जोधपुर आएंगे। वहीं, वर्तमान में चल रही वंदे भारत के कोच दक्षिण भारत भेजे जाएंगे। 20 कोचों वाली इस ट्रेन के इस माह के आखिरी सप्ताह यानी 25 से 31 मार्च के बीच चलने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि जोधपुर से दिल्ली कैंट तक चलने वाली जोधपुर की दूसरी वंदे भारत सेमी हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन 25 सितम्बर को हुआ था। ट्रेन का नियमित संचालन 27 सितम्बर से शुरू हुआ।