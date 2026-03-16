Rajasthan Highway: राजमार्ग पर 75 मीटर के दायरे में निर्माण हटाने के आदेश का विरोध, सड़कों पर उतरी जनता

ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि पूर्व में फोरलेन परियोजना के दौरान भूमि अधिग्रहण कर मुआवजा दिया जा चुका है और उस समय आश्वासन दिया गया था कि शहर के मास्टर प्लान के अनुसार भविष्य में हाईवे को आबादी क्षेत्र से लगभग चार किलोमीटर दूर बायपास के रूप में निकाला जाएगा। इसलिए नेशनल हाईवे-162 व स्टेट हाईवे-58 को शहर से बाहर बायपास से निकालने तथा सोजत में रिंग रोड स्वीकृत करने की मांग की गई है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई।