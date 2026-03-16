Rajasthan: मुझे कुछ हो गया तो मेरी मौत का जिम्मेदार डॉक्टर होगा… ANM के आरोप से चिकित्सा विभाग में हड़कंप, जानें मामला

मामले के अनुसार राजीकावास में कार्यरत डॉक्टर शांतिलाल पर पिछले चार महीने से मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया गया है। आरती शर्मा का कहना है कि वह ब्लड शुगर की मरीज हैं, इसके बावजूद डॉक्टर शांतिलाल उन्हें बार-बार नोटिस देने की धमकी देते हैं। उन्होंने कहा कि इस कारण वह काफी मानसिक तनाव में रहती हैं और अपने घर का भी ठीक से ध्यान नहीं रख पा रही हैं।