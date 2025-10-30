Rajasthan: डॉक्टर ने दलित महिला से बनाए शारीरिक संबंध, फिर धर्म परिवर्तन का बनाने लगा दबाव, केस दर्ज

पुलिस जीप (फाइल फोटो- पत्रिका)
Doctor Forced For Religious Conversion: सलूम्बर के एक थाना क्षेत्र में दलित महिला के साथ यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। इस संबंध मेे पुलिस ने दो चिकित्सकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस को दी रिपोर्ट में महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी चिकित्सक आमिर मेटिन ने उससे शारीरिक संबंध बनाए और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने लगा, इस घटना की जानकारी डॉ नितिन शाह को देने पर नितिन ने मेटिन से शादी करने को कहा जिस पर महिला ने सहमति नहीं जताई।
पीड़ित महिला ने मुख्य आरोपी चिकित्सक मेटिन को भगाने का लेकर डॉ शाह पर आरोप भी लगाया। पुलिस को महिला ने बताया कि उसको जान माल का खतरा है, इसलिए उसे सुरक्षा प्रदान की जाए।
पुलिस ने पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर आरोपी चिकित्सक शादीपुरा बिहार हाल सलूबर निवासी डॉ आमिर मेटिन और सलूबर निवासी डॉ नितिन शाह के विरूद्ध मामला दर्ज किया है। इस मामले में जांच के लिए वृत्ताधिकारी को अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया है।
