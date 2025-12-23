Indian Railways: उदयपुर-चित्तौड़गढ़ डबल लाइन प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार, खर्च होंगे 492 करोड़, ट्रेनों को मिलेगी रफ्तार

रेलवे प्रशासन ने बताया कि इस मार्ग के दोहरीकरण से लाइन क्षमता में वृद्धि होगी और अधिक रेलगाड़ियों का संचालन संभव हो सकेगा। साथ ही रेलगाड़ियों की गति में भी इजाफा होगा। उल्लेखनीय है कि उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य 354 करोड़ रुपए की लागत से प्रगति पर है। इन कार्यों के निष्पादन से उदयपुर क्षेत्र में पर्यटन के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।