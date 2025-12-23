23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

उदयपुर

Indian Railways: उदयपुर-चित्तौड़गढ़ डबल लाइन प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार, खर्च होंगे 492 करोड़, ट्रेनों को मिलेगी रफ्तार

उदयपुर-चित्तौड़गढ़ रेलखंड पर उमरा-देबारी के 25 किलोमीटर हिस्से के दोहरीकरण को रेलवे प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 492 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे उदयपुर क्षेत्र को तेज और बेहतर रेलवे नेटवर्क मिलेगा।

उदयपुर

Rakesh Mishra

Dec 23, 2025

उदयपुर। रेलवे प्रशासन ने राजस्थान के उदयपुर-चित्तौड़गढ़ रेलखंड पर उमरा-देबारी के 25 किलोमीटर रेलखंड के दोहरीकरण कार्य के लिए 492 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। रेलवे प्रशासन द्वारा मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि इस दोहरीकरण से पर्यटन नगरी उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों को तेज और सुदृढ़ रेलवे नेटवर्क उपलब्ध होगा।

तीव्र संपर्क स्थापित होगा

इसके साथ ही क्षेत्र का अहमदाबाद और जयपुर के बीच तीव्र संपर्क स्थापित होगा। इस मार्ग के दोहरीकरण से चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में पर्यटक गतिविधियां बढ़ेंगी, वहीं भीलवाड़ा में कपड़ा उद्योग एवं चित्तौड़गढ़ के आसपास स्थित सीमेंट उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा।

अधिक ट्रेनों का संचालन संभव

रेलवे प्रशासन ने बताया कि इस मार्ग के दोहरीकरण से लाइन क्षमता में वृद्धि होगी और अधिक रेलगाड़ियों का संचालन संभव हो सकेगा। साथ ही रेलगाड़ियों की गति में भी इजाफा होगा। उल्लेखनीय है कि उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य 354 करोड़ रुपए की लागत से प्रगति पर है। इन कार्यों के निष्पादन से उदयपुर क्षेत्र में पर्यटन के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

Published on:

23 Dec 2025 04:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Indian Railways: उदयपुर-चित्तौड़गढ़ डबल लाइन प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार, खर्च होंगे 492 करोड़, ट्रेनों को मिलेगी रफ्तार

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

