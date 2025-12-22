उदयपुर जिले में मोर को पकाकर खाने की थी तैयारी, कांग्रेसी नेता की पार्टी से पहले पहुंची पुलिस, तीन गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका
उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीलख गांव में कांग्रेस के एक ब्लॉक अध्यक्ष अपने हिस्ट्रीशीटर साथी और एक अन्य व्यक्ति के साथ मोर का शिकार कर नॉनवेज पार्टी की तैयारी कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
ऋषभदेव थानाधिकारी हेमंत अहारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बीलख गांव के एक खेत में मोर का शिकार कर उसका मांस पकाया जा रहा है। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची, जहां कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल (45) के खेत में बने कमरे में तीन लोग मोर का मांस पकाने की तैयारी कर रहे थे।
पुलिस ने मौके से रूपलाल के साथ हिस्ट्रीशीटर अर्जुन मीणा (55) और उसके साथी राकेश मीणा (38) को गिरफ्तार कर लिया। अर्जुन मीणा के खिलाफ 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 16 से ज्यादा राजस्थान में दर्ज बताए गए हैं।
मौके से मोर के पंख और अधजला सिर बरामद हुआ, जिसके बाद वन विभाग की टीम को बुलाया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने जांच के बाद मोर के शिकार की पुष्टि की। मौके से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। पूछताछ में सामने आया कि तीनों आरोपियों ने नॉनवेज पार्टी के उद्देश्य से मोर का शिकार किया था।
पुलिस ने सोमवार को तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां रिमांड की मांग की गई। पुलिस का कहना है कि वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है।
