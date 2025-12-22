उदयपुर जिले में मोर को पकाकर खाने की थी तैयारी, कांग्रेसी नेता की पार्टी से पहले पहुंची पुलिस, तीन गिरफ्तार

पुलिस ने सोमवार को तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां रिमांड की मांग की गई। पुलिस का कहना है कि वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है।