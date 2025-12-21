Rajasthan: 50 हजार का इनामी हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, आधा सिर मुंडवाकर जयपुर में मंदिर के सामने भीख मांगकर काट रहा था फरारी

हिस्ट्रीशीटर दीपक मालसरिया ने जयपुर के अलावा दिल्ली और ऋषिकेश में भी मंदिरों के सामने भीख मांगकर फरारी काटी। नए आपराधिक कानूनों के डर से किसी भी परिचितों ने उसकी मदद नहीं की। इस कारण वह पूरी तरह कंगाल हो गया और भिखारी का रूप अपनाने को मजबूर हुआ। आरोपी के खिलाफ आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी को गिरफ्तार टीम में सीओ सिटी गोपालसिंह ढाका, कोतवाली थानाधिकारी श्रवण कुमार नील, कांस्टेबल प्रवीण कुमार, रूपेंद्र ओला, चेनाराम आदि शामिल रहे।