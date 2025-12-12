झुंझुनूं में गैंगवार : फायरिंग में हिस्ट्रीशीटर सहित दो की मौत, ग्रामीणों ने दो बदमाशों को पकड़कर पीटा

फायरिंग के बाद बदमाशों की कार करीब दो किलोमीटर आगे कच्चे रास्ते में फंस गई। वहां से तीन बदमाश पैदल ही एक तरफ भागे। ग्रामीणों और रविंद्र कटेवा के साथियों ने पीछा किया और रणवां की ढाणी के एक खेत में उन्हें घेर लिया। इनमें से दो बदमाश पिंटू पुत्र रामलाल मेघवाल निवासी भींचरी (सीकर) और राजू सिंह पुत्र अंशू सिंह निवासी अठवास (सीकर) को ग्रामीणों ने पकड़कर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। तीसरे बदमाश हिस्ट्रीशीटर कृष्णकांत उर्फ गोलू स्वामी का शव पुलिस को खेत में पड़ा मिला। उसके सिर में गोली लगी हुई थी। उसने खुद को गोली मारी या गैंगवार में उसको गोली लगी, इसकी पुलिस जांच कर रही है।