राजधानी में गैंगवार की आशंका, घाटगेट पर देर रात फायरिंग से सनसनी, दो युवकों को लगी गोली

अस्पताल में भर्ती कराए गए दोनों घायल युवकों आफताब और शाहिद के खिलाफ भी पहले से ही पुलिस थानों में विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस की टीमें अस्पताल में मौजूद हैं और दोनों घायलों के बयान दर्ज करने का प्रयास कर रही हैं, ताकि पता चल सके कि हमलावर कौन थे और फायरिंग की वजह क्या थी। पुलिस ने बताया कि घायलों के बयान और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इस घटना ने राजधानी की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।