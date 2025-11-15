राजधानी में गैंगवार की आशंका, घाटगेट पर देर रात फायरिंग से सनसनी, दो युवकों को लगी गोली

फायरिंग की घटना के बाद पड़ताल करने पहुंची पुलिस, फोटो - पत्रिका
Jaipur Crime: राजधानी जयपुर के आदर्श नगर थाना इलाके में देर रात हुई गोलीबारी की घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। घाटगेट के नजदीक, मिनर्वा सिनेमा के बाहर हुई इस फायरिंग की वारदात को प्रारंभिक तौर पर गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है। घटना में आफताब और शाहिद नाम के दो युवक गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
शुक्रवार देर रात जब शहर में सन्नाटा पसरा था, तभी घाटगेट क्षेत्र गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। आदर्श नगर थाना पुलिस के अनुसार मिनर्वा सिनेमा के बाहर कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो जल्द ही हिंसक हो गया और फायरिंग की गई। गोली लगने से आफताब और शाहिद गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद आस.पास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार यह घटना आपसी रंजिश और गैंगवार का परिणाम हो सकती है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि गोली चलाने वाले युवक भी इसी गैंग या प्रतिद्वंद्वी गैंग से संबंधित थे। हालांकि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसे गैंगवार घोषित नहीं किया है। अधिकारियों का कहना है कि वे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं और हमलावरों की पहचान के लिए क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं।
अस्पताल में भर्ती कराए गए दोनों घायल युवकों आफताब और शाहिद के खिलाफ भी पहले से ही पुलिस थानों में विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस की टीमें अस्पताल में मौजूद हैं और दोनों घायलों के बयान दर्ज करने का प्रयास कर रही हैं, ताकि पता चल सके कि हमलावर कौन थे और फायरिंग की वजह क्या थी। पुलिस ने बताया कि घायलों के बयान और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इस घटना ने राजधानी की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।
