Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजधानी में गैंगवार की आशंका, घाटगेट पर देर रात फायरिंग से सनसनी, दो युवकों को लगी गोली

Firing In Jaipur Two Admit In SMS Hospital: स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Nov 15, 2025

फायरिंग की घटना के बाद पड़ताल करने पहुंची पुलिस, फोटो - पत्रिका

Jaipur Crime: राजधानी जयपुर के आदर्श नगर थाना इलाके में देर रात हुई गोलीबारी की घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। घाटगेट के नजदीक, मिनर्वा सिनेमा के बाहर हुई इस फायरिंग की वारदात को प्रारंभिक तौर पर गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है। घटना में आफताब और शाहिद नाम के दो युवक गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

देर रात हुई वारदात

शुक्रवार देर रात जब शहर में सन्नाटा पसरा था, तभी घाटगेट क्षेत्र गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। आदर्श नगर थाना पुलिस के अनुसार मिनर्वा सिनेमा के बाहर कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो जल्द ही हिंसक हो गया और फायरिंग की गई। गोली लगने से आफताब और शाहिद गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद आस.पास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया।

गैंगवार की आशंका

पुलिस सूत्रों के अनुसार यह घटना आपसी रंजिश और गैंगवार का परिणाम हो सकती है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि गोली चलाने वाले युवक भी इसी गैंग या प्रतिद्वंद्वी गैंग से संबंधित थे। हालांकि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसे गैंगवार घोषित नहीं किया है। अधिकारियों का कहना है कि वे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं और हमलावरों की पहचान के लिए क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं।

घायलों का आपराधिक रिकॉर्ड

अस्पताल में भर्ती कराए गए दोनों घायल युवकों आफताब और शाहिद के खिलाफ भी पहले से ही पुलिस थानों में विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस की टीमें अस्पताल में मौजूद हैं और दोनों घायलों के बयान दर्ज करने का प्रयास कर रही हैं, ताकि पता चल सके कि हमलावर कौन थे और फायरिंग की वजह क्या थी। पुलिस ने बताया कि घायलों के बयान और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इस घटना ने राजधानी की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें

पड़ोसी के साथ आपत्तिजनक हालत में थी बहू, अचानक पहुंची सास… गला दबाकर मार दिया, अब मिली ये खौफनाक सजा
सीकर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 11:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजधानी में गैंगवार की आशंका, घाटगेट पर देर रात फायरिंग से सनसनी, दो युवकों को लगी गोली

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weekly Horoscope 16 to 22 November 2025 : साप्ताहिक राशिफल : 6 राशियों के लिए ‘गुड लक’, किसे मिलेगा करियर में प्रमोशन, किसे रिश्तों में चुनौती?

Weekly Horoscope 16 to 22 November
राशिफल

Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में आया उछाल : हरी मटर व ग्वार फली महंगी, टमाटर भी महंगा

जयपुर

अमायरा का स्कूल बैग 9 दिन बाद कस्टडी में क्यों? 600 पेज की डायरी में क्या लिखा, खून के धब्बे धोकर स्कूल ने सबूत तो नहीं मिटाए

Jaipur Amyra death case
जयपुर

राजस्थान पुलिस में बना नया पद: IPS संजय अग्रवाल को सौंपी कमान, इन तीन विंग्स की संभालेंगे जिम्मेदारी

IPS Sanjay Agarwal
जयपुर

जयपुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी: ट्रैफिक जाम से मुक्ति, फर्राटे से दौड़ने लगी गाड़ियां

Jaipur News Malviya Nagar Apex Circle becomes Chauraha
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.