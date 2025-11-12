पड़ोसी के साथ आपत्तिजनक हालत में थी बहू, अचानक पहुंची सास… गला दबाकर मार दिया, अब मिली ये खौफनाक सजा

इस बारे में जब सास को पता चला तो वह नजर रखने लगी। इस दौरान कई बार बहू को समझाने की कोशिश की और लोक-लाज का पाठ भी पढ़ाया। लेकिन बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सास को मारने का प्लान बनाया। सात दिसंबर की रात सास ने दोनों को फिर से पकड़ लिया। इस पर दोनों ने मिलकर गला दबाकर सास का कत्ल कर दिया और लाश को नजदीक ही एक गंदे नाले में फेंक आए। ससुर ने हत्या का केस दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए राकेश को पकड़ा और उसकी सूचना पर आशा को भी अरेस्ट कर लिया। अब दोनों को गंभीर सजा सुनाने के साथ ही जुर्माना लगाया गया है।