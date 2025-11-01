मानसिक प्रताड़ना, अवैध संबंध…. 50 साल के पति का मर्डर, 19 साल का बेटा, 29 साल का प्रेमी और 40 साल की मां समेत सात अरेस्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Ajmer Murder Case, wife, Son Or lover Arrested: अजमेर जिले से एक हत्याकांड का खुलासा सामने आया है। पुलिस ने मरने वाली की पत्नी, उसके बेटे, प्रेमी और कुछ अन्य लोगों को धरा है। कुछ सात लोग पकड़े गए हैं और बताया जा रहा है कि दो अन्य फरार हैं, उनकी तलाश में अजमेर और पुष्कर समेत आसपास के क्षेत्र में छापे मारे जा रहे हैं। इस हत्याकांड में अनोखी बात ये सामने आई कि मरने वाले को दो दिन पहले ही अपनी मौत का आभास हो गया था, बेटे ने कहा था कि पापा मुझे शंका है कि हत्या हो सकती है।
दरअसल अजमेर जिले के पुष्कर क्षेत्र में स्थित डूंगरिया कलां गांव में रहने वाले नंदा राम की हत्या हो गई। नंदाराम और उसका एक बेटा खेत में रहते थे। नंदा राम का अपनी पत्नी और अन्य बेटों से विवाद था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराए थे। बताया जा रहा है कि मंगलवार को भी नंदाराम और उसका बेटा थाने गए थे। नंदाराम ने आरोप लगाया था कि पत्नी मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। उसे अपनी जान का खतरा भी है। पुलिस से उसने सुरक्षा भी मांगी थी। हालांकि उसे सुरक्षा नहीं मिली थी।
इस प्रक्रिया के अगले ही दिन उसकी हत्या कर दी गई। उसका शव खेत में पड़ा मिला था और सिर एवं शरीर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया था। पुलिस ने नंदाराम के बेटे कुणाल को डिटेन किया और उससे पूछताछ के बाद मां पुष्पा, पुरुष मित्र महेन्द्र समेत सात लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अब तक दो फरार चल रहे हैं। नंदाराम के चार बच्चे हैं। उनमें एक बेटा पिता के साथ खेत पर रहता था। बाकि दो बेटे और एक बेटी... मां के साथ रेंट पर रहते थे। पुष्पा की उम्र करीब चालीस वर्ष है। वहीं महेन्द्र करीब 29 साल और कुणाल करीब 19 साल का है। बाकि गिरफ्तार युवकों की उम्र भी करीब बीस से तीस साल के बीच है।
