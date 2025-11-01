मानसिक प्रताड़ना, अवैध संबंध…. 50 साल के पति का मर्डर, 19 साल का बेटा, 29 साल का प्रेमी और 40 साल की मां समेत सात अरेस्ट

इस प्रक्रिया के अगले ही दिन उसकी हत्या कर दी गई। उसका शव खेत में पड़ा मिला था और सिर एवं शरीर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया था। पुलिस ने नंदाराम के बेटे कुणाल को डिटेन किया और उससे पूछताछ के बाद मां पुष्पा, पुरुष मित्र महेन्द्र समेत सात लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अब तक दो फरार चल रहे हैं। नंदाराम के चार बच्चे हैं। उनमें एक बेटा पिता के साथ खेत पर रहता था। बाकि दो बेटे और एक बेटी... मां के साथ रेंट पर रहते थे। पुष्पा की उम्र करीब चालीस वर्ष है। वहीं महेन्द्र करीब 29 साल और कुणाल करीब 19 साल का है। बाकि गिरफ्तार युवकों की उम्र भी करीब बीस से तीस साल के बीच है।