लूट में ‘आधी बरामदगी’ की कहानी उजागर, एएसआई निलंबित

क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र में 2 दिसम्बर शाम को हुई लूट की पुलिस जांच संदेह के घेरे में आ गई। आरोप है कि 23 लाख 39 हजार रुपए की लूट मामले में पुलिस ने आरोपियों से साठ-गांठ कर प्रारंभिक तौर पर केवल 12 लाख 60 हजार रुपए की ही बरामदगी दिखाई, जबकि शेष रकम को जानबूझकर छुपाया गया। पीड़ित कमल की फरियाद पर आईजी (अजमेर रेंज) सिंह ने मुकदमे की फाइल तलब कर सवालिया निशान लगाया तो अनुसंधान अधिकारी से लेकर थाना पुलिस खुद-ब-खुद अपने ही बुने जाल में उलझते चले गए।