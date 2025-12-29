29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

लूट में ‘आधी बरामदगी’ की कहानी उजागर, एएसआई निलंबित

-आईजी अजमेर रेंज के हस्तक्षेप से शेष रकम की दिखाई बरामदगी, क्रिश्चियन गंज थाने की भूमिका भी जांच के घेरे में, -प्रशिक्षु आईपीएस अजेय सिंह व एएसपी विजय सिंह को अलग-अलग जांच

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Manish Singh

image

Manish Singh

Dec 29, 2025

लूट में ‘आधी बरामदगी’ की कहानी उजागर, एएसआई निलंबित

निलम्बित एएसआई तेजाराम

अजमेर. प्रॉपर्टी व्यवसायी से हुई 23 लाख रुपए की लूट मामले में क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी, बरामदगी में कथित झोल सामने आने के बाद पुलिस महानिरीक्षक (अजमेर रेंज) राजेन्द्र सिंह ने सहायक उपनिरीक्षक तेजाराम को निलंबित कर दिया। आईजी के हस्तक्षेप से जहां शत-प्रतिशत रकम की बरामदगी सम्भव हो सकी, वहीं अब ना केवल दर्ज मुकदमे में जांच अधिकारी बदल दिया बल्कि पुलिस की लिप्तता की जांच पृथक से करवाई जा रही है।

क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र में 2 दिसम्बर शाम को हुई लूट की पुलिस जांच संदेह के घेरे में आ गई। आरोप है कि 23 लाख 39 हजार रुपए की लूट मामले में पुलिस ने आरोपियों से साठ-गांठ कर प्रारंभिक तौर पर केवल 12 लाख 60 हजार रुपए की ही बरामदगी दिखाई, जबकि शेष रकम को जानबूझकर छुपाया गया। पीड़ित कमल की फरियाद पर आईजी (अजमेर रेंज) सिंह ने मुकदमे की फाइल तलब कर सवालिया निशान लगाया तो अनुसंधान अधिकारी से लेकर थाना पुलिस खुद-ब-खुद अपने ही बुने जाल में उलझते चले गए।

आईजी सिंह ने क्रिश्चियन गंज थाने के निरीक्षण के दौरान प्रकरण की फाइल तलब कर बरामदगी के आंकड़ों पर सवालिया निशान लगाया। पुलिस ने आनन-फानन में मुख्य आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर बाकि 11 लाख रुपए भी बरामद कर दिए। प्रारंभिक जांच में लापरवाही व संदिग्ध भूमिका सामने आने पर सहायक उप निरीक्षक तेजाराम को निलंबित कर दिया गया। प्रकरण की जांच रेंज कार्यालय में तैनात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह को सौंपी गई।

आरोपों में घिरी पुलिस जांच

प्रकरण में पुलिस पर आरोप लगा कि अनुसंधान अधिकारी ने आरोपियों को 6 दिसम्बर को हिरासत में ले लिया। मुख्य आरोपी से शत प्रतिशत रकम बरामद कर ली लेकिन गिरफ्तारी में देरी के साथ रकम भी आधी दिखाई गई। बाकि रकम मुख्य आरोपी सुरेन्द्र चौधरी व साथियों द्वारा गुजरात मोरबी में नशे व महंगे शौक पर खर्च करने की कहानी बयां कर दी गई, जबकि पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर भी लिया। पुलिस ने प्रकरण में तिहारी से सुरेन्द्र व साथियों को गिरफ्तार किया था।

अब जांच के भरोसे

आईजी सिंह ने पुलिस अधिकारियों की कारगुजारी की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह को सौंपी है। इसके अलावा लूट के प्रकरण में शेष आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष अनुसंधान का जिम्मा किशनगढ़ शहर सीओ व प्रशिक्षु आईपीएस अजेयसिंह राठौड़ को सौंपी गई है।

यह है मामला

गत 2 दिसम्बर को चौसियावास रोड निवासी कमल अपने मकान की बिक्री से मिली रकम 23 लाख 39 हजार रुपए स्कूटी पर लेकर जा रहे थे। प्रेम प्रकाश आश्रम के पीछे गेट के पास आए 3-4 बदमाशों ने बाइक से रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की और रकम लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने लूट का मामला दर्ज किया, लेकिन जांच के दौरान बरामदगी को लेकर पुलिस की भूमिका विवादों में आ गई।

इनका कहना है...

क्रिश्चियन गंज थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी व्यवसायी से लूट के मामले की जांच मुझे सौंपी गई है। फाइल आज ही मिली है। प्रकरण में निष्पक्ष जांच की जाएगी।- अजेय सिंह, सीओ किशनगढ़ (प्रशिक्षु आईपीएस)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 11:10 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / लूट में ‘आधी बरामदगी’ की कहानी उजागर, एएसआई निलंबित

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ajmer News: महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलगुरु को जान से मारने की धमकी, केस दर्ज

MDS University Vice Chancellor, Death threat, death threat to Vice Chancellor, Ajmer News, Rajasthan News
अजमेर

Rajasthan: अपात्र अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने वाले ई-मित्र संचालकों पर गिरेगी गाज, सभी कलक्टर को कार्रवाई के निर्देश

Online form
अजमेर

RAS-2023 रिजल्ट एनालिसिस: ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों का दबदबा, जयपुर जिला और राजस्थान विश्वविद्यालय सबसे आगे

RPSC
अजमेर

अजमेर स्टेशन पर 5 पिस्टल, 12 कारतूस के साथ तस्कर गिरफ्तार

अजमेर स्टेशन पर 5 पिस्टल. 12 कारतूस के साथ तस्कर गिरफ्तार
अजमेर

RPSC ने 2026 की भर्ती परीक्षाओं का जारी किया कैलेंडर, 13 हजार पदों के लिए 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.