राजस्थान में छठे टाइगर रिजर्व का विस्तार; 5 जिलों तक फैलेगा कुंभलगढ़ का बफर जोन

NTCA Approval Tiger Reserve: कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व योजना को पूर्ण रूप से लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान सरकार ने कुंभलगढ़-टॉडगढ़-रावली अभयारण्य की चौड़ाई बढ़ाने का निर्णय किया था। इसके लिए ब्यावर, पाली और राजसमंद जिलों में आवश्यक जमीन चिन्हित कर वन विभाग के नाम कर दी गई है। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का विस्तार प्रदेश के पांच जिलों की सीमाओं तक होगा। इसमें पाली जिले के बाली और सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तक इसका बफर जोन तय किया जा सकता है।