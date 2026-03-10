Rajasthan Govt Jobs: राजस्थान को जल्द मिलेंगे 1096 आरएएस-अधीनस्थ अधिकारी, जानें कब शुरू होगा इंटरव्यू का 8वां चरण

-6 लाख 75 हजार 80 अभ्यर्थी पंजीकृत

-3 लाख 75 हजार 665 अभ्यर्थी बैठे प्री-परीक्षा में

-2 फरवरी 2025 को कराई प्री-परीक्षा

-20 फरवरी को निकला प्री-परीक्षा परिणाम

-21 हजार 539 अभ्यर्थी मेंस परीक्षा के लिए पास

-17-18 जून को हुई आरएएस मेंस

-8 अक्टूबर को निकला मेंस परीक्षा का परिणाम

-2461 अभ्यर्थी साक्षात्कार के पात्र घोषित

-1 दिसम्बर 2025 से शुरु कराए साक्षात्कार