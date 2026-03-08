Good News : राजस्थान के किसानों की आय होगी ‘दोगुनी-तिगुनी’! ज़रूर पढ़ें ये काम की खबर

अजमेर (तबीजी)। राजस्थान के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि को लाभ का सौदा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। शनिवार को अजमेर स्थित राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान (NRCSS), तबीजी में आयोजित 'इंडस्ट्री मीट एवं किसान मेला-2026' में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस इस बात पर रहा कि कैसे उन्नत बीज और आधुनिक प्रसंस्करण (Processing) के जरिए किसानों की आय को दोगुना और तिगुना किया जा सके।