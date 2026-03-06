Rajasthan New Ring Road: राजस्थान में यहां रिंग रोड का प्लान, 3 करोड़ से बनेगी DPR; नागौर-जयपुर हाईवे से सीधे जुड़ेगा ब्यावर रोड

मदार गेट-स्टेशन रोड : 30 से 35 हजार

आगरा गेट-पृथ्वीराज मार्ग : 28 से 30 हजार

आदर्श नगर-पर्बतपुरा रोड : 38 से 42 हजार

आनासागर लिंक रोड-वैशाली नगर : 35 से 40 हजार

पुष्कर रोड-वरुणसागर रोड : 25 से 28 हजार

जनाना रोड-लोहागल क्षेत्र : 25 से 28 हजार

कचहरी रोड-जयपुर रोड : 27 से 32 हजार

अत्यधिक ध्वनि : वायु प्रदूषण

ध्वनि एवं प्रकाश प्रदूषण : 60 प्रतिशत

वायु में अशुद्धता : 59 प्रतिशत

(शुद्धता का मानक 45 से 50 प्रतिशत तक)