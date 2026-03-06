राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, सवारियों से भरी चलती बस के ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, मची चीख-पुकार!

अजमेर। राजस्थान के अजमेर जिले में सेंदरिया के पास एक रूह कंपा देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। अहमदाबाद से जयपुर की ओर जा रही एक निजी वीडियो कोच बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस की प्राथमिक जांच में हादसे का कारण ड्राइवर को चलती बस में हार्ट अटैक आना माना जा रहा है।