अजमेर

राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, सवारियों से भरी चलती बस के ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, मची चीख-पुकार!

अजमेर के पास नेशनल हाईवे पर उस वक्त चीख-पुकार मच गई जब अहमदाबाद से जयपुर जा रही एक तेज रफ्तार वीडियो कोच बस अचानक बेकाबू होकर पलट गई। शुरुआती जांच में जो वजह सामने आई है, उसने हर किसी को सन्न कर दिया है। बताया जा रहा है कि बस चला रहे ड्राइवर को अचानक 'साइलेंट हार्ट अटैक' आया, जिसके बाद उसका स्टीयरिंग से नियंत्रण छूट गया और बस काल का ग्रास बन गई।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Nakul Devarshi

Mar 06, 2026

ajmer accident

अजमेर। राजस्थान के अजमेर जिले में सेंदरिया के पास एक रूह कंपा देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। अहमदाबाद से जयपुर की ओर जा रही एक निजी वीडियो कोच बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस की प्राथमिक जांच में हादसे का कारण ड्राइवर को चलती बस में हार्ट अटैक आना माना जा रहा है।

सेंदरिया के पास मच गई चीख-पुकार

हादसा अजमेर के सेंदरिया इलाके के नजदीक नेशनल हाईवे पर हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक, बस अपनी सामान्य रफ्तार में जयपुर की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक वह लहराने लगी और देखते ही देखते पलट गई। बस के पलटते ही भीतर सो रहे यात्रियों में कोहराम मच गया। चीख-पुकार के बीच स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े।

ड्राइवर को आया अटैक और छूट गया नियंत्रण !

पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह सामने आया है कि बस चला रहे ड्राइवर की तबीयत अचानक बिगड़ी। चलती बस में उसे दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ा, जिससे वह बेसुध हो गया। ड्राइवर के हाथ से स्टीयरिंग छूटते ही बस अनियंत्रित हुई और पलट गई। यह हादसा इतना अचानक था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

रेस्क्यू ऑपरेशन: मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। बस की खिड़कियां तोड़कर घायलों को बाहर निकाला गया। इस हादसे में ड्राइवर की जान चली गई है। करीब 20 घायलों को तत्काल अजमेर के जवाहरलाल नेहरू (JLN) अस्पताल पहुंचाया गया है। इनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनका इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है।

अहमदाबाद-जयपुर हाईवे पर लगा जाम

हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त बस को सड़क से हटाकर किनारे किया और यातायात सुचारू करवाया। पुलिस अब बस के मालिक और यात्रियों के परिजनों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है।

फिटनेस और हेल्थ चेकअप पर उठते सवाल

यह हादसा एक बार फिर लंबी दूरी की बसों के ड्राइवरों की सेहत और उनके काम के दबाव पर सवाल खड़ा करता है। क्या ड्राइवरों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है? चलती बस में हार्ट अटैक आने की बढ़ती घटनाएं सड़क सुरक्षा के लिए एक नई और गंभीर चुनौती बन गई हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

06 Mar 2026 10:31 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, सवारियों से भरी चलती बस के ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, मची चीख-पुकार!

