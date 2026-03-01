अजमेर में देशभर से जुटेंगे कृषि वैज्ञानिक, शिक्षाविद् और उद्योग प्रतिनिधि

अजमेर (Ajmer news). तबीजी स्थित केन्द्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र में इंडस्ट्री मीट एवं किसान मेला शनिवार को आयोजित किया जाएगा। संस्थान के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती संबंधी गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। केन्द के निदेशक डॉ. विनय भारद्वाज ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस कार्यक्रम में देशभर से 2000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। इनमें किसान, कृषि वैज्ञानिक, शिक्षाविद्, उद्योग प्रतिनिधि, विद्यार्थी तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य लोग शामिल होंगे।