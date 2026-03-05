5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Beawar: ‘बादशाह’ चन्द्रशेखर को 14 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि, बंद रहा ब्यावर; खर्ची लुटाते वक्त आया था हार्ट अटैक

Badshah Chandrashekhar Agrawal funeral: ब्यावर के ऐतिहासिक मेले में ‘बादशाह’ बने चन्द्रशेखर अग्रवाल को गुरुवार को गमगीन माहौल में अंतिम विदाई दी गई।

3 min read
Google source verification

अजमेर

image

Anil Prajapat

Mar 05, 2026

Chandrashekhar Agarwal last rites

चन्द्रशेखर अग्रवाल की अंतिम यात्रा में उमड़े लोग। फोटो: पत्रिका

ब्यावर के ऐतिहासिक मेले में ‘बादशाह’ बने चन्द्रशेखर अग्रवाल का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। जिस शख्स ने एक दिन पहले ही मेले में अपनी प्रजा पर दोनों हाथों से गुलाल रूपी खर्ची लुटाई थी, उसे अंतिम विदाई के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान ब्वावर शहर में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी।

चंद्रशेखर का विजयनगर रोड स्थित मुक्ति धाम में दोपहर 1 बजे अंतिम संस्कार किया गया। 14 साल के बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी। इससे पहले उनके घर अंतिम दर्शन के लिए शव को रख गया। जहां पर ब्यावर कलक्टर, व्यापारियों सहित शहरभर के अनेक लोगों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को ढांढस बंधाया। इसके बाद घर से से मुक्तिधाम तक शव यात्रा निकाली गई। जहां पर चंद्रशेखर का रिति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया।

ब्यावर रहा बंद

चन्द्रशेखर अग्रवाल के निधन के बाद ब्यावर जिला व्यापार संघ के अध्यक्ष संजय गिया ने व्यापारियों से बंद की अपील की। ऐसे में आज सुबह से ही अधिकतर जगहों पर दुकानें बंद रही। इससे पहले बुधवार को जिला प्रशासन ने जुलूस के मार्ग में निर्धारित सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए थे।

हार्ट अटैक से निधन

बता दें कि ‘बादशाह’ बने चन्द्रशेखर अग्रवाल ने बुधवार को अपनी प्रजा पर दोनों हाथों से गुलाल रूपी खर्ची लुटाते हुए हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। हार्ट अटैक से उनके निधन की खबर से शहर में मातम पसर गया। जुलूस के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने उनको सीपीआर देकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। अजमेर रेफर करने से पहले चन्द्रशेखर की मौत हो गई थी।

दूसरी बार बादशाह बने थे अग्रवाल

चन्द्रशेखर अग्रवाल दूसरी बार बादशाह बने थे। इससे पहले भी बादशाह की निकली सवारी में चन्द्रशेखर अग्रवाल ही बादशाह बने थे। इस बार भी पूरे उत्साह से वे मेला में शामिल हुए।

यह था बादशाह का आखिरी फरमान

ऐतिहासिक बादशाह मेले के दौरान जिला प्रशासन को फरमान सुनाने की परंपरा वर्षों से निभाई जा रही है। इस वर्ष भी यह परंपरा निभाई गई, हालांकि बादशाह स्वयं फरमान नहीं सौंप सके। समिति सदस्यों ने यह फरमान जिला प्रशासन तक पहुंचाया। फरमान में शहर और जिले से जुड़े कई जमीनी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। इसमें जिले के सबसे बड़े राजकीय अमृतकौर अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार तथा रिक्त पड़े चिकित्सकों के पद शीघ्र भरने की मांग की गई। शहर में पेयजल आपूर्ति को नियमित करने तथा जलापूर्ति का निश्चित समय तय करने को कहा गया। साथ ही बरसात के दौरान गली-मोहल्लों में जलभराव की समस्या से राहत दिलाने के लिए नदी-नालों की समयबद्ध सफाई करवाने पर जोर दिया गया।

फरमान में नगर परिषद की कार्यशैली में सुधार और प्रत्येक कार्य के लिए समय-सीमा निर्धारित करने का भी निर्देश है। युवाओं में बढ़ते स्मैक और अन्य मादक पदार्थों के सेवन पर चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की गई। युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के मद्देनजर स्पोर्ट्स अकादमी, स्टेडियम और आधुनिक रंगमंच के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा हाथ ठेला सब्जी विक्रेताओं के लिए स्थान चिन्हित कर सुव्यवस्थित एवं सुगम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की बात भी फरमान में शामिल है। बादशाह का यह फरमान शहर की मूलभूत समस्याओं और जनभावनाओं से जुड़ा हुआ है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Nikay Election: क्या निकाय चुनाव टालना चाहती है भजनलाल सरकार? विरोध में पूर्व विधायक ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
जयपुर
Supreme Court

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Mar 2026 02:16 pm

Published on:

05 Mar 2026 01:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Beawar: ‘बादशाह’ चन्द्रशेखर को 14 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि, बंद रहा ब्यावर; खर्ची लुटाते वक्त आया था हार्ट अटैक

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ब्यावर : ‘बादशाह’ बने चन्द्रशेखर अग्रवाल का हृदयाघात से निधन, शहर में पसरा मातम

अजमेर

Lake Cleaning: 78,00,00,000 रुपए की लागत से राजस्थान की इस झील की होगी खुदाई और सौंदर्यीकरण

अजमेर

अजमेर दरगाह के दीवान ने खामेनेई को बताया मुसलमानों का रहनुमा, भारत सरकार से कर दी ये बड़ी अपील

Diwan Syed Zainul Abedin
अजमेर

राजस्थान में होली के बीच हृदयविदारक घटना, NEET की तैयारी कर रही छात्रा को लेकर आई दुखद खबर, मंजर देख भाई कांप उठा

Rajasthan NEET Aspirant Dies by Suicide in Ajmer
अजमेर

राजस्थान में बंदर ने मेमने को बनाया अपना ‘लाल’, पेड़ पर 1 घंटे तक दुलारता रहा, सीने से लगाकर चूमा माथा

Rajasthan Monkey and Goat Viral video
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.