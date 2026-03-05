Beawar: ‘बादशाह’ चन्द्रशेखर को 14 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि, बंद रहा ब्यावर; खर्ची लुटाते वक्त आया था हार्ट अटैक

ऐतिहासिक बादशाह मेले के दौरान जिला प्रशासन को फरमान सुनाने की परंपरा वर्षों से निभाई जा रही है। इस वर्ष भी यह परंपरा निभाई गई, हालांकि बादशाह स्वयं फरमान नहीं सौंप सके। समिति सदस्यों ने यह फरमान जिला प्रशासन तक पहुंचाया। फरमान में शहर और जिले से जुड़े कई जमीनी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। इसमें जिले के सबसे बड़े राजकीय अमृतकौर अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार तथा रिक्त पड़े चिकित्सकों के पद शीघ्र भरने की मांग की गई। शहर में पेयजल आपूर्ति को नियमित करने तथा जलापूर्ति का निश्चित समय तय करने को कहा गया। साथ ही बरसात के दौरान गली-मोहल्लों में जलभराव की समस्या से राहत दिलाने के लिए नदी-नालों की समयबद्ध सफाई करवाने पर जोर दिया गया।