‘बादशाह’ की अंतिम यात्रा में लुटाई खर्ची, बीरबल ने किया पारंपरिक नृत्य

परंपरा के मुताबिक अंतिम यात्रा में खर्ची भी लुटाई गई। शुभ मानते हुए लोगों ने श्रद्धापूर्वक खर्ची ग्रहण की। शहर के विभिन्न स्थानों पर लोगों ने अंतिम यात्रा पर पुष्पवर्षा कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों की आंखें नम हो गईं। ‘बादशाह’ के सम्मान में शहर के कई व्यापारियों ने स्वेच्छा से प्रतिष्ठान बंद रखकर शोक प्रकट किया। उल्लेखनीय है कि बुधवार को महादेवजी की छतरी के पास सवारी के दौरान बादशाह बने चंद्रशेखर अग्रवाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनका निधन हो गया। इससे शहर में शोक की लहर दौड़ गई।