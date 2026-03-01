6 मार्च 2026,

शुक्रवार

अजमेर

गीतों में झलकेगी सिन्धी संस्कृति, महकेंगे व्यंजन

सिन्धु रत्न व वरिष्ठजन सम्मान 14 और संस्कृति मेला, टेलेन्ट शो व खानपान प्रतियोगिता 23 को

अजमेर

dinesh sharma

दिनेश कुमार शर्मा

Mar 06, 2026

सिन्धी समुदाय के ईष्टदेवता भगवान झूलेलाल।

अजमेर (Ajmer news). सिन्धी समाज महासमिति द्वारा चेटीचंड पखवाड़े के तहत 14 मार्च को सिन्धु रत्न व वरिष्ठजन सम्मान व 23 मार्च को सिन्धी लेडिज क्लब, श्री ताराचन्द हुंदलदास खानचन्दानी व सांई बाबा मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में सिन्धु संस्कृति मेला, टेलेन्ट शो, लाडा, गायन, नृत्य व सिन्धी खान-पान (ताप) प्रतियोगिता होगी।

5 सिन्धु रत्न सम्मान

संयोजक गिरधर तेजवानी ने बताया कि 14 मार्च सुबह 11 बजे सिंधी समाज महासमिति एवं सिंधु इतिहास व साहित्य शोध संस्थान के तत्वावधान में 5 सिन्धु रत्न सम्मान दिए जाएंगे व 11 सिन्धी अरबी व देवनागरी भाषा का लेखन और बोली के जानकार 60 वर्ष से अधिक के वरिष्ठजन का सम्मान किया जाएगा।

एक से दूसरी लिपी में परिवर्तन में सहयोग

ये सिन्ध के पुराने लेखक, साहित्यकार व इतिहासकार बंधुओं का एक से दूसरी लिपी में परिवर्तन करने में सहयोग करेंगे। सिन्धी समाज महासमिति, सिन्धी लेडीज क्लब, सांई बाबा मंदिर ट्रस्ट व अमरापुर सेवा घर के तत्वावधान में 23 मार्च को टेलेन्ट शो-नृत्य-लाडा गीत, ताम चटाभेटी, सिन्धु संस्कृति मेले का आयोजन किया जाएगा। ताम प्रतियोगिता सांई बाबा मंदिर अजयनगर में होगी। सिन्ध के नृत्य-लाडा गीत प्रतियोगिता में फार्म 18 मार्च को प्राप्त किए जा सकेंगे।

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / गीतों में झलकेगी सिन्धी संस्कृति, महकेंगे व्यंजन

