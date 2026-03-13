अजमेर सेवन वंडर्स विवाद: बड़ी मछलियों को अभयदान, बाद में आए इंजीनियर पर गिरी गाज

तत्कालीन जिला कलक्टर अंशदीप ने 1 मार्च 2023 को संशोधित आदेश जारी कर नगर निगम के अतिरिक्त मुख्य अभियंता नरेन्द्र अजमेरा को अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजमेर स्मार्ट सिटी लि. के रिक्त पद पर कार्य करने के लिए अधिकृत किया। एक नवम्बर 2022 को ही अजमेर स्मार्टसिटी लि. के कार्यकारी अभियंता प्रदीप कुमार मौर्य ने अजमेर विकास प्राधिकरण के तत्कालीन कमिश्नर को सेवन वंडर्स का काम पूरा होने का हवाला देते हुए चार्ज हैंड ओवर करने के लिए पत्र जारी कर दिया था।