Kailadevi Mela: कैलादेवी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, राजस्थान रोडवेज चलाएगा 300 स्पेशल बस; किराए में मिलेगी 50 प्रतिशत छूट

कैला मां के मेले में उत्तर प्रदेश खासतौर पर आगरा मंडल से सर्वाधिक दर्शनार्थी व पदयात्री आते हैं। ऐसे में राजस्थान रोडवेज ने आगरा में मेला बस स्टैण्ड पर सर्वाधिक 104 बसें लगाई हैं। हालांकि छोटे वाहन बढऩे व यूपी रोडवेज की बसें के चलने से इस बार गत वर्ष की तुलना में आगरा यूनिट में 18 बसें कम की हैं। यहां से यात्री भार के अनुसार हर पांच-10 मिनट में चौबीस घंटे बसें संचालित होंगी। वहीं कैलादेवी मेला ग्रांउड से भी आगरा के लिए दो अलग मार्गों से नॉन स्टॉप मेला सेवाएं चलाई जाएंगी।