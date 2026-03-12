25.564 किलो डोडा चूरा के साथ हनुमानगढ़ का तस्कर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र सिंह की ओर से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में बुधवार रात को जीआरपी थानाप्रभारी फूलचन्द बालोटिया के नेतृत्व में टीम स्टेशन पर गश्त व चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान प्लेटफॉर्म नम्बर एक पर पानी की टंकी के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में बैग और पीठू बैग के साथ खड़ा दिखाई दिया। पुलिस को अपनी ओर आता देख वह घबरा गया।संदेह होने पर पुलिस ने उसको रोककर पूछताछ की। उसने अपनी पहचान हनुमानगढ़ राटा डबली निवासी सुखजीतसिंह बताई। पुलिस ने बैग और पीठू बैग की तलाशी ली तो उसमें से 25.564 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ। आरोपी के पास मादक पदार्थ रखने का कोई लाइसेंस या परमिट नहीं मिला। इस पर आरोपी सुखजीत सिंह को मादक पदार्थ तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 में मामला दर्ज किया। जांच चित्तौड़गढ़ थानाधिकारी अनिल देवल को सौंपी गई है।