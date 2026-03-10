Rajasthan: महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश कार्यक्रम जारी, 14 मार्च से शुरू होगा आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

अजमेर। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के तहत संचालित 3 हजार 737 राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इन स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया 11 मार्च से शुरू होगी। राज्य में इस बार नया शिक्षा सत्र 2026-27 एक अप्रेल से शुरू होने के कारण पिछले सत्र के मुकाबले दो माह पहले प्रक्रिया शुरू की जा रही है।