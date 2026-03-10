10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Rajasthan: महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश कार्यक्रम जारी, 14 मार्च से शुरू होगा आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

राजस्थान के 3 हजार 737 राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस बार एक अप्रेल से नया सत्र शुरू करने की तैयारी है।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Kamal Mishra

Mar 10, 2026

Mahatma Gandhi English medium schools

फाइल फोटो-पत्रिका

अजमेर। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के तहत संचालित 3 हजार 737 राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इन स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया 11 मार्च से शुरू होगी। राज्य में इस बार नया शिक्षा सत्र 2026-27 एक अप्रेल से शुरू होने के कारण पिछले सत्र के मुकाबले दो माह पहले प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण/क्यू आर कोड के माध्यम से 14 मार्च से शुरू होंगे। उसके बाद लॉटरी ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा संपादित कर प्रवेश दिया जाना है। इन स्कूलों में प्रवेश के इच्छुक अभिभावक अपने बच्चों के प्रवेश के लिए 23 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन आने पर 25 मार्च को लॉटरी के जरिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

वर्तमान में राज्य के सैकड़ों स्कूलों में 50 प्रतिशत सीटें रिक्त हैं। इन स्कूलों में प्रवेश के संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रवेश कार्यक्रम एवं गाइडलाइन जारी की है। इन स्कूलों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। शिक्षा विभाग इन स्कूलों में नया शिक्षा सत्र 1 अप्रेल से शुरू करेगा।

ये रहेगा प्रवेश का कार्यक्रम

  • विज्ञप्ति जारी करना 11 मार्च
  • ऑनलाइन आवेदन 14 से 23 मार्च
  • आवेदन की सूची व कक्षावार रिक्त सीटों की सूचना 24 मार्च
  • लॉटरी निकालने की तिथि 25 मार्च
  • विद्यार्थियों की चयन सूची 27 मार्च
  • प्रवेश कार्य शुरू 28 मार्च
  • नया शिक्षण शुरू 1 अप्रेल

महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 6.81 लाख अभ्यर्थी

वर्तमान में राज्य में संचालित 3 हजार 737 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में लगभग 6.81 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। लगभग 50 प्रतिशत सीटें रिक्त हैं। पिछले साल शिक्षा निदेशालय की ओर से इन स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू हुई थी। इस बार आवेदन मार्च में ही लिए जाएंगे।

प्रवेश के लिए जारी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) / राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों जिनमें प्री-प्राइमरी कक्षाएं एवं बाल वाटिकाएं संचालित की जा रही हैं। उनमें कक्षा नर्सरी में समस्त सीटों पर नवीन प्रवेश दिया जाएगा तथा शेष कक्षाओं मे क्रमोन्नत/उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रवेश के बाद शेष रही सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा।

भामाशाह की अभिशंसा पर भी होंगे प्रवेश

राज्य सरकार ने उन भामाशाहों की अभिशंसा पर भी प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने गोद लेकर 50 लाख रुपए से अधिक राशि के विकास कार्य करवाए हैं। ऐसे भामाशाहों की मांग पर संबंधित स्कूल की प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 2 एवं सम्पूर्ण विद्यालय में प्रतिवर्ष अधिकतम 10 विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने के लिए प्रवेश कोटा निर्धारित किया गया है।

यह कोटा उक्त विद्यालयों में संचालित कक्षाओं की निर्धारित सीटों के अतिरिक्त सीटों के लिए होगा। शिक्षक संघ रेसटा के प्रदेशाध्यक्ष मोहरसिंह सलावद का कहना है कि भामाशाहों के लिए प्रवेश कोटा तय करने से भामाशाह प्रोत्साहित होंगे। इन स्कूलों में निर्धन और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त अंग्रेजी शिक्षा मिल सकेगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान के 8309 श्रमिकों के आश्रितों को कब मिलेंगे 94 करोड़ रुपए, सामने आई बड़ी जानकारी
पाली
Labour Department Rajasthan, Rajasthan Labour Department Scheme, Labour Welfare Scheme Rajasthan, Worker Death Compensation, Labour Death Benefit Scheme, Labour Department FDR Issue, Rajasthan Labour Welfare Fund, Worker Family Financial Assistance, Labour Scheme Rajasthan News, Worker Welfare Scheme India, Labour Department Payment Delay, Rajasthan Worker Compensation, Labour Welfare News Rajasthan, Worker Family Support Scheme, Labour Department Latest News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 04:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan: महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश कार्यक्रम जारी, 14 मार्च से शुरू होगा आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Govt Jobs: राजस्थान को जल्द मिलेंगे 1096 आरएएस-अधीनस्थ अधिकारी, जानें कब शुरू होगा इंटरव्यू का 8वां चरण

Rajasthan Public Service Commission Exam
अजमेर

Rajasthan: टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में पकड़ा गया करोड़ों का ऑनलाइन सट्टा, 10 आरोपी डिटेन

T20 World Cup satta
अजमेर

राजस्थान: तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, साला-बहनोई की मौत, गैर-डांडिया कार्यक्रम निरस्त

अजमेर

Beautification Project: सम्राट पृथ्वीराज चौहान, शाही जुलूस, हाथी-घोड़े और खूबसूरत चौराहे, “नए अजमेर में आपका स्वागत है”

अजमेर

Ajmer Crime: 12000 रुपए मांगे तो पीठ पर घोंप दिया पेचकस और चाकू, सरियों से किए ताबड़तोड़ वार

Ajmer Crime
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.