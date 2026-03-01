सिंधी भाषा के संवर्धन की सशक्त आवाज हैं डॉ. कमला गोकलानी

अजमेर (Ajmernews) . भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कृति और इतिहास की वाहक भी होती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण जीवन किसी भाषा के संरक्षण और विकास के लिए समर्पित कर दे तो वह समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद् डॉ. कमला गोकलानी ऐसी ही शख्सियत हैं, जिन्होंने सिंधी भाषा के शोध, लेखन और प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर कार्य किया। आज 76 वर्ष की आयु में भी उनकी ‘साहित्यसाधना’ जारी है। उन्होंने लगभग 67 पुस्तकों का लेखन, अनुवाद और संपादन किया है। इनमें कहानी संग्रह, कविता संग्रह तथा शोध आलेखों के कई संकलन शामिल हैं।