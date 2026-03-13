अजमेर में गैस सिलेंडर किल्लत की सच्चाई आई सामने, DM ने दी बड़ी चेतावनी, हड़बड़ाहट में बुकिंग करने से पहले पढ़ लें ये खबर

पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि गैस एजेंसियों के बाहर बढ़ती भीड़ और संभावित हंगामे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा, गैस एजेंसियों के आसपास अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। स्थानीय थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में गैस वितरण पर पैनी नजर रखें। अवैध भंडारण और महंगे दामों पर गैस बेचने वालों के खिलाफ खुफिया एजेंसियां सक्रिय कर दी गई हैं।