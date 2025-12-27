RAS-2023 रिजल्ट एनालिसिस: ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों का दबदबा, जयपुर जिला और राजस्थान विश्वविद्यालय सबसे आगे

फोटो-पत्रिका
अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने RAS भर्ती-2023 के परिणामों की विस्तृत रिपोर्ट साझा की है। इस रिपोर्ट में किए गए विश्लेषण के मुताबिक, राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं में ग्रामीण इलाकों से आने वाले उम्मीदवारों का चयन ज्यादा हुआ है। आयोग के अनुसार, कुल चुने गए उम्मीदवारों में से 55.86 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र से हैं। आयोग ने बताया कि उम्मीदवार की पृष्ठभूमि तय करने के लिए उनकी स्कूली शिक्षा के स्थान को आधार बनाया गया। कुल 2166 चुने गए उम्मीदवारों में से 1210 यानी 55.86 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जबकि 956 यानी 44.14 प्रतिशत शहरों से हैं।
रिजल्ट में यह भी सामने आया है कि चयनित अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या पहले से किसी न किसी सेवा में कार्यरत थी। कुल 2166 चयनित उम्मीदवारों में से 1306 अभ्यर्थी (59.9 प्रतिशत) पहले ही सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी कर रहे थे, जबकि 872 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने पहली बार किसी सेवा में चयन हासिल किया।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सफल अभ्यर्थियों में उच्च अकादमिक प्रदर्शन देखने को मिला। चयनित उम्मीदवारों में से 1707 अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण रहे, जो कुल चयन का लगभग 79 प्रतिशत है। वहीं 837 अभ्यर्थी (38.64 प्रतिशत) पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं।
आयु वर्ग के विश्लेषण में युवाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही। कुल चयनित अभ्यर्थियों में 1554 उम्मीदवार 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग के हैं, जो कुल चयन का 71.3 प्रतिशत है। इसके अलावा 31 से 33 वर्ष आयु वर्ग के 266 अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ, जो अनुभव और युवावस्था के संतुलन को दर्शाता है।
इंटरव्यू प्रक्रिया में क्षेत्रीय और शैक्षणिक संस्थानों का प्रभाव भी साफ नजर आया। इंटरव्यू के लिए बुलाए गए 2178 अभ्यर्थियों में से 1106 उम्मीदवार केवल छह जिलों- अजमेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, नागौर और सीकर से थे। इनमें जयपुर जिला सबसे आगे रहा, जहां से 364 अभ्यर्थी (16.71 प्रतिशत) इंटरव्यू में शामिल हुए।
शैक्षणिक संस्थानों की बात करें तो इंटरव्यू और चयन दोनों में राजस्थान विश्वविद्यालय (आरयू), जयपुर का दबदबा रहा। आरयू से सर्वाधिक 537 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इसके बाद राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (RTU), कोटा और महाराजा दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का स्थान रहा।
