RAS-2023 रिजल्ट एनालिसिस: ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों का दबदबा, जयपुर जिला और राजस्थान विश्वविद्यालय सबसे आगे

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने RAS भर्ती-2023 के परिणामों की विस्तृत रिपोर्ट साझा की है। इस रिपोर्ट में किए गए विश्लेषण के मुताबिक, राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं में ग्रामीण इलाकों से आने वाले उम्मीदवारों का चयन ज्यादा हुआ है। आयोग के अनुसार, कुल चुने गए उम्मीदवारों में से 55.86 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र से हैं। आयोग ने बताया कि उम्मीदवार की पृष्ठभूमि तय करने के लिए उनकी स्कूली शिक्षा के स्थान को आधार बनाया गया। कुल 2166 चुने गए उम्मीदवारों में से 1210 यानी 55.86 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जबकि 956 यानी 44.14 प्रतिशत शहरों से हैं।