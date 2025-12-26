RPSC ने 2026 की भर्ती परीक्षाओं का जारी किया कैलेंडर, 13 हजार पदों के लिए 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

पत्रिका फाइल फोटो
अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) साल 2026 में जनवरी से नवंबर तक 13 हजार से ज्यादा पदों की भर्ती परीक्षाएं कराएगा। आयोग ने इनका कैलेंडर जारी कर दिया है। इन परीक्षाओं में करीब 25 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है।
आरपीएससी अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि जनवरी से नवंबर 2026 के बीच आयोजित होने वाली 18 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है। परीक्षाओं की शुरुआत 11 जनवरी से होगी। इसके बाद लगातार 15 नवंबर तक परीक्षाएं चलेंगी। इसके अलावा आयोग ने 26 अप्रेल, 3 मई, 29 नवम्बर, 6 और 27 दिसम्बर की तिथियां अन्य परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखी हैं।
डिप्टी कमांडेंट प्रतियोगी (गृह रक्षा विभाग) परीक्षा (4 पद) -11 जनवरी
लेक्चरर (आयुर्वेद विभाग)-12 जनवरी (ऑनलाइन)
कनिष्ठ रसायनज्ञ परीक्षा (पीएचइडी) (13 पद)-1 फरवरी
सहायक विद्युत निरीक्षक (ऊर्जा विभाग) परीक्षा (9 पद)-1 फरवरी
सहायक अभियंता संयुक्त भर्ती मुख्य परीक्षा (कार्मिक विभाग)-15 से 18 मार्च
सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर (गृह विभाग) (1015 पद) परीक्षा-5 अप्रेल
पशु चिकित्सा अधिकारी (पशुपालन) (1100 पद)-19 अप्रेल
सहायक कृषि अभियंता (कृषि विभाग) (281 पद)- 19 अप्रेल
आयोग की भर्ती परीक्षा के लिए आरक्षित-26 अप्रेल
आयोग की भर्ती परीक्षा के लिए आरक्षित-3 मई
प्राध्यापक (कृषि) एवं कोच (माध्यमिक शिक्षा) (3225 पद)-31 मई से 16 जून
वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) (6500 पद)-12 से 18 जुलाई
कनिष्ठ विधि अधिकारी (जेडीए) परीक्षा (12 पद)-26-27 जुलाई
सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकी विभाग) परीक्षा (113 पद)-30 अगस्त
निरीक्षक फैक्टरी बॉयलर्स (कारखाना-बॉयलर्स) परीक्षा (13)-20 सितम्बर
सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विधि विज्ञान) (28 पद)-13 से 16 अक्टूबर
संरक्षण अधिकारी (महिला-बाल विकास)परीक्षा (12 पद)-15 नवम्बर
(तिथियां आयोग द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार)
16 विभागों के लिए होंगी भर्ती परीक्षाएं
12 हजार 294 पद हैं शामिल
25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल
500 से 800 ज्यादा केंद्रों पर आयोजन
