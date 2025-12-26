RPSC ने 2026 की भर्ती परीक्षाओं का जारी किया कैलेंडर, 13 हजार पदों के लिए 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

आरपीएससी अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि जनवरी से नवंबर 2026 के बीच आयोजित होने वाली 18 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है। परीक्षाओं की शुरुआत 11 जनवरी से होगी। इसके बाद लगातार 15 नवंबर तक परीक्षाएं चलेंगी। इसके अलावा आयोग ने 26 अप्रेल, 3 मई, 29 नवम्बर, 6 और 27 दिसम्बर की तिथियां अन्य परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखी हैं।