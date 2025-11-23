Good News: 2026 में बड़ी सरकारी भर्तियों की बौछार; RAS समेत कई परीक्षाओं पर टिकीं उम्मीदवारों की उम्मीदें

राजस्थान लोक सेवा आयोग 9 साल बाद ऑनलाइन परीक्षा की शुरुआत करेगा। इसके तहत लेक्चरर (आयुष विभाग) भर्ती -2025 परीक्षा ऑनलाइन (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। यह परीक्षा अगले वर्ष 12 जनवरी को दोपहर 12 से 2.30 बजे तक होगी। इसमें अगद तंत्र, कायचिकित्सा, पंचकर्म, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, शालाक्य तंत्र, कौमारभृत्य संहिता (मौलिक सिद्धांत) और स्वस्थवृत्त की परीक्षा शामिल होगी।

आयोग ने फिलहाल छोटी परीक्षाएं ऑनलाइन कराने का फैसला किया है। प्रयोग सफल रहा तो बड़ी परीक्षाएं भी ऑनलाइन कराई जाएंगी। हालांकि इसके लिए पर्याप्त परीक्षा केंद्र, ऑनलाइन लैब-कम्प्यूटर जरूरी हैं।