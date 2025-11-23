Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Good News: 2026 में बड़ी सरकारी भर्तियों की बौछार; RAS समेत कई परीक्षाओं पर टिकीं उम्मीदवारों की उम्मीदें

राजस्थान लोक सेवा आयोग और अभ्यर्थियों की नजरें अब नई भर्तियों पर टिकी हैं। साल 2026 में आरएएस, चिकित्सा शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और स्कूल व्याख्याता सहित बड़ी भर्तियों की अभ्यर्थनाएं आने की उम्मीद है।

अजमेर

image

Anand Prakash Yadav

Nov 23, 2025

आरपीएससी अजमेर, पत्रिका फोटो

RAS and Subordinate Services Recruitment Exam2026: अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग और अभ्यर्थियों की नजरें अब नई भर्तियों पर टिकी हैं। साल 2026 में आरएएस, चिकित्सा शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और स्कूल व्याख्याता सहित बड़ी भर्तियों की अभ्यर्थनाएं आने की उम्मीद है। आयोग के कैलेंडर के अनुसार इस साल की परीक्षाएं जनवरी से अगस्त तक चलेंगी।

राजस्थान लोक सेवा आयोग आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा सहित कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, कृषि, कारागार, कनिष्ठ लेखाकार और अन्य भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है। यह भर्तियां कार्मिक विभाग, संबंधित विभाग और सरकार से अभ्यर्थना, पदों का वर्गीकरण मिलने के बाद कराई जाती हैं। साल 2018 में आयोग को सर्वाधिक 18 हजार और 2023 में 17 हजार भर्तियां मिली थीं। इस साल विभिन्न विभागों की 13 हजार 354 पदों की अभ्यर्थनाएं मिली हैं।

जनवरी-अक्टूबर तक ये मिली भर्तियां

क्रमांकपद का नामविभागपदों की संख्या
1लेक्चरर आयुर्वेदआयुर्वेद विभाग8
2डिप्टी कमांडेंटगृह रक्षा विभाग4
3सहायक विद्युत निरीक्षकऊर्जा विभाग9
4जूनियर केमिस्टजलदाय विभाग13
5सहायक कृषि अभियंताकृषि विभाग281
6पशु चिकित्सा अधिकारीपशुपालन विभाग1100
7उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडरगृह (ग्रुप–1) विभाग1015
8प्राध्यापक एवं कोचस्कूल शिक्षा विभाग3225
9वरिष्ठ अध्यापकमाध्यमिक शिक्षा विभाग6500
10कनिष्ठ विधि अधिकारीजेडीए12
11प्राध्यापक कृषिस्कूल शिक्षा500
12सहायक आचार्यकॉलेज शिक्षा574
13सांख्यिकी अधिकारीसांख्यिकी विभाग113

मिलनी है आरएएस भर्ती

आयोग को पिछले साल 1096 पदों की भर्ती के लिए आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा-2024 मिली थी। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा परिणाम के बाद 1 दिसम्बर से साक्षात्कार शुरू होंगे। 2025-26 की आरएएस भर्ती मिलनी है। राज्य और अधीनस्थ सेवाओं के 700 से 900 तक पद हो सकते हैं।

2026 पर टिकी निगाहें

राज्य सरकार ने 2025-26 के बजट में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है। इसमें चिकित्सा शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और स्कूल व्याख्याता जैसी बड़ी भर्तियां शामिल होंगी। ऐसे में युवाओं को नौकरियों के लिए कई अवसर अगले साल मिल सकेंगे।

नौ साल बाद होगी शुरुआत

राजस्थान लोक सेवा आयोग 9 साल बाद ऑनलाइन परीक्षा की शुरुआत करेगा। इसके तहत लेक्चरर (आयुष विभाग) भर्ती -2025 परीक्षा ऑनलाइन (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। यह परीक्षा अगले वर्ष 12 जनवरी को दोपहर 12 से 2.30 बजे तक होगी। इसमें अगद तंत्र, कायचिकित्सा, पंचकर्म, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, शालाक्य तंत्र, कौमारभृत्य संहिता (मौलिक सिद्धांत) और स्वस्थवृत्त की परीक्षा शामिल होगी।
आयोग ने फिलहाल छोटी परीक्षाएं ऑनलाइन कराने का फैसला किया है। प्रयोग सफल रहा तो बड़ी परीक्षाएं भी ऑनलाइन कराई जाएंगी। हालांकि इसके लिए पर्याप्त परीक्षा केंद्र, ऑनलाइन लैब-कम्प्यूटर जरूरी हैं।

Published on:

23 Nov 2025 07:14 am

