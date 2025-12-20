RBSE TIME TABLE: इस बार 12 फरवरी से शुरू होंगी दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं

rbse exam 2026
अजमेर. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दसवींं और बारहवीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षाएं 12 फरवरी से प्रारंभ होंगी। जयपुर में आयोजित हाईपावर कमेटी की बैठक के बाद बोर्ड ने विषयवार परीक्षा तिथियां जारी की हैं।
सचिव गजेंद्र सिंह ने बताया कि दसवीं (माध्यमिक) की परीक्षाएं अगले वर्ष 12 से 28 फरवरी तक होंगी। बारहवीं (उच्च माध्यमिक) की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च तक चलेंगी। दसवीं की परीक्षा में 10 लाख 68 हजार 610 और बारहवीं की परीक्षा में 9 लाख 58 हजार 72 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। राज्य में इन परीक्षाओं के लिए 6 हजार 191 केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। 15 जिलों में 51 केंद्र संवेदनशील माने गए हैं। इनमें सीसीटीवी लगाए जाएंगे। अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात किया जाएगा। बैठक में शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल, बोर्ड प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ और अन्य मौजूद रहे।
थानों-चौकियों में रहेंगे पेपर
बोर्ड सचिव ने बताया कि इस बार पुलिस थानों और चौकियों में पेपर रखे जाएंगे। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक और परीक्षा संचालन समिति की होगी।
माध्यमिक, माध्यमिक व्यावसायिक एवं प्रवेशिका परीक्षा (तिथियां बोर्ड के अनुसार)
12 फरवरी को अंग्रेजी, 14 फरवरी को ऑटोमोटिव/सौदर्य एवं स्वास्थ्य/स्वास्थ्यदेखभाल/सूचना प्रौद्योगिकी व सूचना प्रौद्योगिकी की समर्पित सेवाएं (आईटी एण्ड आईटीज), फुटकर बिकी/ट्यूरिज्मएण्डहॉस्पिटैलिटी/निजीसुरक्षा/अपैरल मेड-अप्स एंड होम फर्निशिंग/इलेक्ट्रोनिक्सएण्डहार्डवेयर/कृषि/प्लम्बर/टेलिकॉम/बैंकिंगफाईनेंशियल सर्विस एण्डइन्श्योरेंस/कन्स्ट्रक्शन/फूड प्रोसेसिंग, 17 फरवरी को सामाजिक विज्ञान, 19 फरवरी को हिंदी, 21 फरवरी को विज्ञान,र 24 फरवरी को गणित, 26 फरवरी को संस्कृतम् (प्रथम प्रश्न पत्रम), 27 फरवरी को तृतीय भाषा संस्कृत/उर्दू/गुजराती/सिन्धी/पंजाबी,र 28 फरवरी को संस्कृतम् (द्वितीय प्रश्न पत्रम) की परीक्षा होगी।
उच्च माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व्यावसायिक एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा (तिथियां बोर्ड के अनुसार)
12 फरवरी को मनोविज्ञान,13 फरवरी को अंग्रेजी अनिवार्य,14 फरवरी को लोक प्रशासन 16 फरवरी को भूगोल/लेखाशास्त्र/भौतिक विज्ञान, 17 फरवरी को कम्प्यूटरविज्ञान/इन्फोरमेटिक्स प्रेक्टिसेस, 18 फरवरी को संस्कृत साहित्य/संस्कृत वाङ्मय, र 19 फरवरी को पर्यावरण विज्ञान,20 फरवरी को हिंदी अनिवार्य, 21 फरवरी को दर्शन शास्त्र/सामान्य विज्ञान, 23 फरवरी को राजनीति विज्ञान/भूविज्ञान/कृषि विज्ञान, 24 फरवरी को चित्रकला, 25 फरवरी को गणित की परीक्षा होगी। 26 फरवरी को अंग्रेजी साहित्य/टंकण लिपि (हिन्दी), 27 फरवरी को ऋग्वेद/शुक्लयजुर्वेद/कृष्णयजुर्वेद/सामवेद/अथर्ववेद/न्यायदर्शन/वेदान्तदर्शन/मीमांसादर्शन/जैनदर्शन/निम्बार्कदर्शन/वल्लमदर्शन/सामान्यदर्शन/रामानन्ददर्शन/व्याकरणशास्त्र/साहित्यशास्त्र/पुराणेतिहास/धर्मशास्त्र/ज्योतिषशास्त्र/सामुद्रिकशास्त्र/वास्तुविज्ञान/पीरोहित्य शास्त्र, 28 फरवरी को अर्थशास्त्र/शीप लिपि-हिन्दी/शीघ्र लिपि अंग्रेजी/कृषि जीव विज्ञान/जीव विज्ञान परीक्षा होगी।
4 मार्च को इतिहास/व्यवसायअध्ययन/कृषि रसायन विज्ञान/रसायन विज्ञान, 5 मार्च को कंठसंगीत/नृत्यकथक/वाद्य संगीत (तबला), (पखावज), (सितार), (सरोद), (वायलिन). (दिलरुबा), (बांसुरी), (गिटार), 6 मार्च को ऑटोमोटिव/सौदर्य एवं स्वास्थ्य/स्वास्थ्यदेखभाल/सूचना प्रौद्योगिकी व सूचना प्रौद्योगिकी की समर्पित सेवाएं (आईटी एण्डआईटीज)/फुटकरबिकी/ट्यूरिज्मएण्डहॉस्पिटैलिटी (टेबल एण्डट्यूरिज्म)/अपैरल मेड-अप्स एण्ड होम फर्निशिंग/इलेक्ट्रोनिक्सएण्ड हार्डवेयर (इलैक्टि्रकलएण्डइलेक्ट्रोनिक्स)/कृषि (सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली)/प्लम्बर/टेलीकॉम/बैंकिंगफाईनेशियल सर्विस एण्डइन्श्योरेंस/कन्स्ट्रक्शन/फूड प्रोसेसिंग की परीक्षा होगी। 7 मार्च को समाजशास्त्र, 9 मार्च को गृह विज्ञान, 10 मार्च को हिन्दी साहित्य/उर्दूसाहित्य/सिन्धीसाहित्य/गुजरातीसाहित्य/पंजाबीसाहित्य/राजस्थानीसाहित्य/फारसी/प्राकृतभाषा/टंकण लिपि (अंग्रेजी) और 11 मार्च को शारीरिक शिक्षा की परीक्षा होगी।
1अप्रेल से नया सेशन
सीबीएसई की तर्ज पर राज्य के सभी स्कूल में इस बार 1 अप्रेल से नया सेशन शुरू होगा। इसके चलते इस बार बोर्ड के दसवीं-बारहवीं के रिजल्ट भी जल्द आएंगे। राज्य में स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1 अप्रेल से स्कूलों में नए नेशन की शुरूआत होगी। नया सत्र 15 मई तक चल सकता है। इसको लेकर सरकार और शिक्षा विभाग भी तैयारी में जुटा है।
कॉपियों का मूल्यांकन होगा त्वरित
बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही कॉपियों की जांच भी त्वरित कराएगा। इससे परिणाम निकालने में सहूलियत होगी। इससे पहले बोर्ड के नतीजे मई में जारी होते रहे हैं। बोर्ड इस बार चाहता है कि परिणाम अप्रेल अंत अथवा मई के पहले पहले पखवाड़े तक जारी हो जाएं।
