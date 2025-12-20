RBSE TIME TABLE: इस बार 12 फरवरी से शुरू होंगी दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं

सचिव गजेंद्र सिंह ने बताया कि दसवीं (माध्यमिक) की परीक्षाएं अगले वर्ष 12 से 28 फरवरी तक होंगी। बारहवीं (उच्च माध्यमिक) की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च तक चलेंगी। दसवीं की परीक्षा में 10 लाख 68 हजार 610 और बारहवीं की परीक्षा में 9 लाख 58 हजार 72 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। राज्य में इन परीक्षाओं के लिए 6 हजार 191 केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। 15 जिलों में 51 केंद्र संवेदनशील माने गए हैं। इनमें सीसीटीवी लगाए जाएंगे। अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात किया जाएगा। बैठक में शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल, बोर्ड प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ और अन्य मौजूद रहे।