Ajmer News : 7वीं बार भी बेटी पैदा हुई, तो बेबस मां ने उठाया यह बड़ा कदम

45 वर्षीय महिला पहले से 6 बेटियों की मां निकली। बेटे की उ्मीद में 7वीं बार गर्भवती हुई तो परिवार को लगा कि अबकी बार घर में ‘चिराग’ आएगा, लेकिन जब फिर से बेटी पैदा हुई तो उन्हें यह रास नहीं आया। महिला का पति कुछ दिन पहले सड़क हादसे में घायल हो चुका है, आर्थिक हालात कमजोर होने और समाज का दबाव लगातार बढ़ता रहा। ऐसे में 7वीं बेटी के जन्म पर मां को परिस्थितियों के आगे हार माननी पड़ी। आखिर शनिवार को मदनगंज थाने के हैडकांस्टेबल भंवर सिंह ने नवजात का शव उसके ताऊ को बिना पोस्टमार्टम के सुपुर्द किया। परिजन ने भी माना कि उनसे भूल हुई।