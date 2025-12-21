RGHS Update : राजस्थान में डोरस्टेप डिलीवरी दवा योजना कब होगी शुरू? घोषणा को एक वर्ष बीता, पेंशनर्स परेशान

सूत्रों के अनुसार, योजना के लिए ई-फार्मा कंपनियों का चयन, लॉजिस्टिक पार्टनरों की नियुक्ति, दवा आपूर्ति की ट्रैकिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास तकनीकी कारणों से लंबित है। साथ ही, दवाओं की कीमतों के मानकीकरण, विभिन्न जिलों में आपूर्ति शृंखला की उपलब्धता तथा आरजीएचएस पोर्टल के साथ एकीकरण जैसे मुद्दों पर स्पष्ट नीति तय नहीं हो सकी है।