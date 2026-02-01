कलक्टर साब कुत्ते काटते हैं, मैं क्या करूं, आप ही कोई उपाय बताओ

जवाहर नगर गली नंबर 6 में पानी का प्रेशर कम आने की शिकायत पर जलदाय विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाने और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। शहरी जनसंपर्क कार्यक्रम में शहर के विभिन्न वार्डों एवं कॉलोनियों में व्याप्त समस्याओं विशेषकर नाली एवं सीसी सड़क निर्माण, खाली प्लॉट पर कचरा एकत्र होने, मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण जैसी समस्याएं आई जिनके सम्बंध में जिला कलक्टर ने निगम एवं केडीए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला कलक्टर ने कहा कि जनसंपर्क कार्यक्रम में आए शहरी क्षेत्र के लोगों की समस्याएं संवेदनशीलता से सुनी गई और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिन परिवादों का तुरंत समाधान नहीं निकल सकता उनका विवरण ले लिया गया है और उनका फॉलोअप कर समाधान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। जनसुनवाई में नगर निगम आयुक्त ओ पी मेहरा, उपायुक्त भावना सिंह, जवाहर जैन केडीए, लाडपुरा एसडीएम गजेंद्र सिंह सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। विभागीय अधिकारियों द्वारा परिवादों के संबंध में जिला कलक्टर के निर्देशानुसार कार्यवाही कर आमजन को राहत प्रदान करने के संबंध में प्रयास किए गए।