कोटा में आवारा श्वानों का आतंक: 4 बकरियों की मौत, पहले 3 साल की बच्ची को बनाया था शिकार

कुत्तों ने बच्चे को नीचे गिरा दिया और उसे काटने लगे। जब तक देवेंद्र और आसपास मौजूद लोग बच्चे को बचाने के लिए पहुंचे, तब तक कुत्ते उसे कई जगह काट चुके थे। हमले में बच्चे की पीठ, कंधे, हाथ और पैर पर 4 से 5 गहरे घाव हो गए, जिससे खून बहने लगा। किसी तरह लोगों ने कुत्तों को भगाया और बच्चे को तुरंत इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। परिजनों ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों ने घावों की ड्रेसिंग की और आवश्यक इंजेक्शन लगाए। फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन परिजन काफी डरे हुए हैं।